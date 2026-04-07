به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی روز سه‌شنبه در جریان هشتمین سفر شهرستانی خود در سال جدید با حضور در سه‌راهی شهدای شهرستان پاوه با بیان اینکه نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبانی حضور پررنگ و فعالی در مناطق مرزی دارند، اظهار کرد: با تلاش نیروهای مسلح و مجموعه‌های امنیتی، آرامش کامل در مرز حاکم است و نظارت و کنترل‌های لازم به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی با تأکید بر تداوم فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی مردم در مناطق مرزی افزود: در حال حاضر کسب‌وکار و فعالیت‌های روزمره مردم در این مناطق به روال عادی جریان دارد و هیچ‌گونه اختلالی در روند زندگی و فعالیت‌های اقتصادی مرزنشینان مشاهده نمی‌شود.

استاندار کرمانشاه گفت: دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف نیز در منطقه حضور فعال دارند و امور جاری و خدمات‌رسانی به مردم توسط این مجموعه‌ها به‌صورت منظم در حال مدیریت و پیگیری است.

حبیبی با قدردانی از تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و مجموعه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در مناطق مرزی بیان کرد: امیدواریم با هماهنگی و پیگیری‌های مستمر مسئولان محلی از جمله فرماندار، بخشدار و سایر دست‌اندرکاران، روند خدمت‌رسانی به مردم و رسیدگی به مسائل منطقه با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.

وی بر اهمیت حفظ امنیت و آرامش در مناطق مرزی تأکید کرد و گفت: تأمین امنیت پایدار در مرزها از اولویت‌های مهم مدیریت استان است و با همکاری همه دستگاه‌ها تلاش می‌کنیم شرایط مناسب برای زندگی و فعالیت مردم در این مناطق بیش از پیش فراهم شود.

