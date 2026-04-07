حمله هوایی دشمن به ۷۰ نقطه در استان زنجان /۸۰ درصد شهدای استان غیر نظامی هستند
استاندار زنجان از حمله هوایی دشمن به ۷۰نقطه استان از اول جنگ رمضان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سیدمحسن صادقی با اشاره به اینکه از ابتدای جنگ تاکنون بیش از ۴۰۰ واحد مسکونی شهری، حدود ۱۴۰ واحد روستایی، اماکن تجاری، مجتمعهای تجاری، پل، جاده و سایر زیرساختها هدف حمله قرار گرفتهاند، اظهار کرد: برآورد خسارتهای جنگی به غیر از حوزه نظامی، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان است.
استاندار زنجان با بیان اینکه ۷۰ نقطه در استان مورد هجوم دشمن قرار گرفته، افزود: در این حملات، یک پل نیز هدف قرار گرفت که رئیسجمهور آمریکا تخریب آن را برای خود افتخار دانست، در حالی که بر اساس قوانین بینالمللی، تخریب زیرساختها جنایت جنگی محسوب میشود.
وی با تأکید بر اینکه تنها کمتر از ۲۰ درصد شهدا و مجروحان را نیروهای مسلح تشکیل میدهند، عنوان کرد: با وجود ادعای دشمن مبنی بر اقدام نقطهزن، ۸۰ درصد شهدای جنگ را غیرنظامیان تشکیل میدهند که نشان میدهد این بخش برای آنها هیچ اهمیتی ندارد.
صادقی افزود: در حمله به حسینیه اعظم زنجان نیز ۱۵ فیدر برق آسیب دید که در کمتر از ۵۰ دقیقه توسط نیروهای شرکت برق استان مرمت شد.
وی با اشاره به وجود ۱۰۰ نیروگاه برق در استان تأکید کرد: با توجه به پراکندگی نیروگاهها، امکان حمله همزمان به همه آنها وجود ندارد، اما باید برای هر سناریویی آماده باشیم.