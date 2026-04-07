به گزارش ایلنا، داوود همتیان به تشریح جزئیات این خبر و نحوه تردد در ایستگاه‌های مورد نظر پرداخته و در این رابطه افزود: برای مسافرانی که قصد تردد از ایستگاه فلسطین به سمت وکیل‌آباد را دارند، تمهیدات لازم با همکاری سازمان اتوبوسرانی صورت گرفته است.

وی به توقف موقت ترددها در مسیر فلسطین به سمت وکیل‌آباد اشاره کرده و ادامه داد: بر این اساس، سرویس‌دهی خط یک از ایستگاه فلسطین به سمت وکیل‌آباد تا اطلاع ثانوی متوقف شده است، اما سرویس‌دهی در خطوط 2 و 3 طبق روال قبل درحال انجام است.

