حمله به خط راه‌آهن البرز - زنجان؛ یک شهید و ۱۱ مجروح بجای گذاشت

حمله به خط راه‌آهن البرز - زنجان؛ یک شهید و ۱۱ مجروح بجای گذاشت
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز گفت: در پی حمله ددمنشانه دشمن به زیرساخت‌ها، خطوط ریلی البرز_زنجان در این استان دچار آسیب شد و در این میان یک نفر شهید و ۱۱ نفر مجروح شدند.

به گزارش ایلنا از اداره‌ کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز در روز دوشنبه، «قدرت‌الله سیف» افزود: در این حادثه که امروز رخ داد، ۷ خودرو در حال تردد نیز آسیب دیدند و متأسفانه این حمله منجر به شهادت یک نفر و مجروح شدن ۱۱ تن از هموطنان شده است.

وی گفت: عملیات امداد و نجات به پایان رسیده و تلاش‌ها برای بازگشایی و ساماندهی مسیر آسیب‌دیده در حال انجام است.

وی یادآور شد: میزان خسارت زیرساختی و زمان ترمیم و بازسازی این خطوط ریلی از سوی کارشناسان مربوطه بررسی و اعلام خواهد شد.

بر اساس قوانین بین‌الملل بشردوستانه، به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی آن (۱۹۷۷)، حمله به زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی و اقداماتی که بقای جمعیت مدنی را هدف قرار دهد، به طور صریح ممنوع است.

ماده ۵۴ کنوانسیون چهارم ژنو نیز به طور مشخص هرگونه حمله، تخریب یا از بین بردن اموال و تأسیساتی را که برای بقای غیرنظامیان ضروری است—از جمله مواد غذایی، منابع آبی، زمین‌های کشاورزی و شبکه‌های تأمین آب—قدغن می‌کند.

همچنین، ماده ۵۱ همان کنوانسیون، هرگونه حمله مستقیم به غیرنظامیان یا حملات بی‌هدف و تروریستی را غیرقانونی می‌داند.

