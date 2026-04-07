تأیید صلاحیت 92 درصد داوطلبان انتخابات شوراهای روستایی در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، ولی‌اله بیاتی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت بخش‌های 25 گانه استان، بیش از 92 درصد افراد شامل 5722 نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای روستاها و مناطق عشایری در استان مرکزی تایید صلاحیت شدند.

وی به رد صلاحیت شدگان داوطلبان شوراهای روستاها در استان اشاره کرده و ادامه داد: تعداد 475 نفر معادل حدود 7 درصد از داوطلبان انتخابات شوراهای روستایی در استان مرکزی واجد شرایط لازم نبوده و صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته است. همچنین تعداد 58 نفر از افراد داوطلبان نیز انصراف خود را اعلام کرده‌اند.

رییس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان مرکزی اظهار داشت: بخشداران روز یکشنبه 16 فروردین ماه نتایج رسیدگی را به داوطلبان این انتخابات را اعلام کردند. افرادی که صلاحیت آنان مورد تایید قرار نگرفته است، می‌توانند اعتراض خود را از 17 تا 20 فروردین ماه به مدت 4 روز اعلام کنند.

بیاتی به مراجعی که داوطلبان رد صلاحیت شده می‎توانند اعتراض خود را اعلا کنند اشاره داشته و تصریح کرد: این افراد می‌توانند در فرمانداری‌ها و هیئت‌های نظارت شهرستان‌های تابعه استان ثبت کنند. هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها از 21 لغایت 27 فروردین ماه به مدت 7 روز به اعتراض‌های واصله رسیدگی می‌کنند.

وی بیان داشت: پیش از این در بخش انتخابات شوراهای شهر نیز حدود 97 درصد از داوطلبان موفق به دریافت تأیید صلاحیت شده‌اند. مشارکت مردم در انتخابات یکی از جلوه‌های مهم مردم‌سالاری و اقتدار ملی است. حضور مردم در انتخابات شوراها نقش مهمی در تقویت مدیریت محلی و توسعه مناطق مختلف خواهد داشت.

رییس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان مرکزی اضافه کرد: انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستای استان مجموعاً در 34 حوزه انتخابیه شهری و 886 حوزه انتخابیه روستایی و عشایری برگزار می‌شود. این انتخابات 11 اردیبهشت ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

