پویش بانوان سفیران اهدای خون برای اولین بار در تبریز
مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان شرقی از پویش "بانوان، سفیران اهدای خون" برای اولین بار در تبریز در جنگ تحمیلی سوم خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، لیلا بنام، سهشنبه ۱۸ فروردین در حاشیه اهدای خون بانوان در گفتوگویی با اشاره به راهاندازی پویش «زنان، سفیران خوندهی» گفت: این پویش با هدف تبیین نقش زنان در عرصههای اجتماعی و انسانی راهاندازی شده است، چرا که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و باید نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.
وی افزود: خوندهی یک عمل بشردوستانه است و میتواند نمادی از مقاومت و ایستادگی زنان در شرایط کنونی باشد. این پویش نشاندهنده عزم و اراده زنان است و بیان میکند که آنان در هر لحظه پشت کشور ایستادهاند و از رزمندگان حمایت میکنند.
مشاور امور بانوان ادارهکل انتقال خون استان آذربایجان شرقی در مراسم اهدای خون بانوان استان، ادامه توصیههای مهمی را در خصوص اقدامات ضروری پیش از اهدای خون و مراقبتهای پس از آن برای داوطلبان و بانوان تشریح کرد.
محبوبه شفیعی با تأکید بر لزوم برنامهریزی برای اهدای خون اظهار کرد: داوطلبان باید یک روز قبل از اهدا، از انجام فعالیتهای بدنی سنگین و کارهایی که موجب خستگی مفرط میشود، پرهیز کرده و شب قبل از اهدای خون، خواب کافی داشته باشند.
وی در خصوص اقدامات روز اهدای خون افزود: اهداکنندگان حتماً صبحانه ساده میل کرده و پیش از مراجعه برای اهدا، دو لیوان آب بنوشند. همچنین توصیه میشود از ایستادن طولانیمدت قبل از اهدای خون پرهیز شده و مصرف یک خوردنی شور مانند اسنک، چیپس یا ذرهای نمک قبل از اهدا را در نظر داشته باشند و قبل از اهدا همچنین استحمام (دوش گرفتن) مد نظر قرار گیرد.
شفیعی با اشاره به محدودیتهای مصرف دخانیات گفت: از یک ساعت قبل تا دو ساعت بعد از اهدای خون، مصرف سیگار ممنوع است، همچنین اهداکنندگان باید تا یک هفته پس از اهدای خون از مصرف قلیان خودداری کنند.
مشاور امور بانوان ادارهکل انتقال خون استان در خصوص مراقبتهای پس از اهدا تصریح کرد: داوطلبان پس از انجام خوندهی، حتماً باید ۱۵ دقیقه در محل مرکز استراحت کنند تا بدن با شرایط جدید و خروج ۴۵۰ سیسی خون وفق پیدا کند. همچنین مصرف مرتب مایعات تا ۴۸ ساعت پس از اهدا ضروری است.
وی تأکید کرد: تا ۲۴ ساعت پس از اهدای خون، رفتن به حمام، باشگاه ورزشی، استخر و دوچرخهسواری ممنوع است؛ اما پیادهروی کوتاه مانعی ندارد. همچنین توصیه میشود داوطلبان با بازویی که از آن خونگیری شده، اشیای سنگین بلند نکنند و از رفتن به ارتفاعات نیز خودداری کنند.
شفیعی به محدودیتهای اهدای خون برای بانوان اشاره کرد و گفت: بانوانی که در دوران شیردهی و بارداری هستند، افرادی که در ۶ ماه اخیر سقط جنین داشتهاند و همچنین بانوانی که دارای دوران قاعدگی دردناک هستند، شرایط اهدای خون را ندارند.