شهادت یک شهروند در حمله دشمن آمریکایی صهیونی به پلی در هشترود

شهادت یک شهروند در حمله دشمن آمریکایی صهیونی به پلی در هشترود
اورژانس آذربایجان شرقی از شهادت یک شهروند در حمله به پلی در هشترود خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اورژانس آذربایجان شرقی از شهادت یک شهروند در حمله به پلی در روستای بیات شهرستان هشترود در پی حمله دشمن به این منطقه خبر داد.

براساس این گزارش، ظهر امروز جنگنده های دشمن آمریکایی صهیونیستی به یک نقطه از محدوده شهرستان هشترود حمله کردند.

ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود گفت: ظهر امروز یک نقطه از محدوده شهرستان هشترود مورد حمله جنگنده آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت لذا تردد در مسیر اصلی زنجان به هشترود با اختلال مواجه شد.

لازم بذکر است با تدبیر ستاد بحران شهرستان به ریاست فرماندار با روان سازی مسیرهای جایگزین ، تردد به شهرستان هشترود امکان پذیر می باشد.

