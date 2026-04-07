به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی در دیدار با فرماندار شهرستان جلفا افزود: تأمین کالاهای اساسی نقش مهمی در ایجاد آرامش روانی در جامعه دارد و در این مسیر فرمانداران تلاش‌های زیادی انجام می‌دهند و مدیران جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها نیز همکاری لازم را دارند تا کوچک‌ترین خللی در این زمینه ایجاد نشود.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی شهرستان جلفا اظهار کرد: این شهرستان در نوار مرزی و محدوده منطقه آزاد ارس قرار دارد و از این نظر اهمیت ویژه‌ای دارد و تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس برای تأمین کالاهای اساسی استفاده شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه وضعیت فراوانی کالاهای اساسی در بازار استان مناسب است، گفت: تأمین این کالاها نقش مؤثری در آرامش روانی بازار دارد و در حال حاضر مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

شفیعی ادامه داد: در زمینه نهاده‌های دامی نیز وزارت جهاد کشاورزی مجوزی صادر کرده است که بر اساس آن تا پایان اردیبهشت‌ماه هر متقاضی می‌تواند از هر نقطه‌ای با کمترین بروکراسی اداری نسبت به واردات نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور اقدام کند.

وی افزود: در حوزه تأمین آرد نیز تلاش شده است نیاز استان به شکل مطلوب تأمین شود و در این زمینه هیچ محدودیتی در آذربایجان شرقی وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت تداوم فعالیت‌های بخش کشاورزی گفت: بخش کشاورزی توقف‌پذیر نیست و باید تمامی اقدامات لازم برای استمرار تولید در این بخش انجام شود.

فرماندار شهرستان جلفا نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه گفت: جلفا به دلیل برخورداری از گلخانه‌های مدرن، قرار گرفتن در منطقه آزاد ارس و موقعیت مرزی، ظرفیت‌های مناسبی برای واردات کالاهای مورد نیاز دارد و می‌توان از این ظرفیت برای تأمین اقلام با قیمت پایین‌تر استفاده کرد.

یحیی دشتی افزود: پس از آغاز جنگ تحمیلی جمعیت شهرستان جلفا تا ۷۰ درصد افزایش یافت اما با تمهیداتی که جهاد کشاورزی در نظر گرفته بود، هیچ مشکلی در تأمین و فراوانی کالاهای اساسی ایجاد نشد.

وی ادامه داد: در زمینه تأمین نان نیز در این جنگ تحمیلی هیچ مشکلی در شهرستان جلفا وجود نداشت و فراوانی اقلام مورد نیاز موجب شد فشاری از این نظر بر مردم وارد نشود.

فرماندار جلفا با تأکید بر ظرفیت‌های این شهرستان برای واردات کالاهای اساسی گفت: جلفا می‌تواند در واردات اقلام اساسی نقش ویژه‌ای ایفا کند و زیرساخت‌های لازم برای این موضوع در منطقه وجود دارد.

دشتی در پایان تأکید کرد: تأمین معیشت مردم اولویت اصلی مسئولان است و نباید در این حوزه هیچ‌گونه اختلالی ایجاد شود.

انتهای پیام/