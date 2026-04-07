به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در شرایطی که اقتصاد کشور با جنگ تحمیلی مواجه شده است، تقویت تاب‌آوری اقتصادی به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در همین راستا، استاندار آذربایجان شرقی در نشست مشترک با اعضای اتاق بازرگانی تبریز بر لزوم آینده‌پژوهی، شناسایی چالش‌های پیش‌روی تولید و ارائه راهکارهای کارشناسی برای حفظ پایداری فعالیت واحدهای صنعتی و تجاری استان تأکید کرد.

بهرام سرمست، با بیان اینکه «آینده‌پژوهی و سناریونویسی حتی در دشوارترین شرایط می‌تواند راهگشا باشد»، افزود: باید با نگاه منطقی و پیش‌نگر، تمامی سناریوهای پیش‌رو در ماه‌ها و سال‌های آینده را در نظر گرفت.

وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات شورای تأمین و نشست با مسئولان استانی، خواستار به‌کارگیری تمام توان دستگاه‌ها در راستای صیانت از بخش تولید و اشتغال پایدار شد.

استاندار از اتاق بازرگانی تبریز خواست نسخه جامع تاب‌آوری اقتصاد استان را تدوین و در اختیار ارگان‌های مربوطه قرار دهد.

وی تاکید کرد: اشراف اطلاعاتی بخش خصوصی نسبت به شرایط اقتصادی، بیش از سایر نهادها است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

سرمست تفکر سیستمی و نگرش کلان را بهترین رویکرد در شرایط فعلی دانست و گفت: باید تهدیدهای اقتصادی را به فرصت تبدیل کرد. به گفته وی، بخش خصوصی تاکنون همراهی جدی داشته و در موارد تعطیلی واحدها، واحدهای دیگر جذب نیروهای بیکار شده را بر عهده گرفته‌اند.

وی همچنین اعلام کرد: اطلاعات مربوط به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جریان جنگ در حال جمع‌آوری است و در زمان مقتضی اقدامات لازم انجام خواهد شد.

لزوم اجرای کامل مصوبات هیئت وزیران و ستاد تسهیل

جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز هم با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی استاندار آذربایجان شرقی، بر ضرورت اجرای کامل مصوبات هیئت وزیران و ستاد تسهیل در سطوح ملی و استانی تأکید کرد.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری شدید واحدهای تولیدی در شرایط جنگی گفت: تاب‌آوری واحدهای صنعتی اهمیت زیادی دارد و باید با حمایت مؤثر، شرایطی فراهم کنیم تا این واحدها بتوانند روی پای خود بایستند.

برزگر حفظ اشتغال پایدار را از اولویت‌های اصلی دانست و افزود: در وضعیت فعلی، واحدهای تولیدی بزرگ، کوچک و متوسط با مشکلات متعدد و فشارهای گوناگون مواجه‌اند و حمایت عملی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید داشته باشد.

نایب رئیس اتاق تبریز از راه‌اندازی پویش «کنار هم برای تبریز» در قالب مسئولیت اجتماعی و با مشارکت خیریه‌های استان در راستای حمایت مادی و معنوی از مردم و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر در این ایام خبر داد.

برزگر با اشاره به ادامه فعالیت‌های این اتاق حتی در روزهای جنگ و بدون لحظه‌ای وقفه، اعلام کرد: خدمات پایه‌ای همچون صدور کارت بازرگانی، کارنه‌تیر، گواهی مبدأ و سایر امور اجرایی همچنان به صورت مستمر ارائه شده است.

وی همچنین افزود: با وجود محدودیت‌های اینترنت بین‌المللی، اتاق به شکل محدود امکان دسترسی اعضا به اینترنت بین‌المللی را فراهم کرده است.

برزگر با تأکید بر اهمیت حفظ تولید و اشتغال گفت واحدهای صنعتی استان در این شرایط دشوار تنها برای جلوگیری از بیکاری کارگران با سختی فراوان سرپا مانده‌اند.

نایب‌رئیس اتاق تبریز همچنین از عدم همکاری لازم در حوزه تأمین اجتماعی برای استمرار بیمه کارگران ابراز نگرانی کرد و گفت: این قشر از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در شرایط فعلی هستند.

وی پیشنهاد کرد برای واحدهای تولیدی خوش‌حساب که در این شرایط دشوار نیز مالیات خود را پرداخت می‌کنند، تسامح و امتیازات ویژه در نظر گرفته شود.

ضرورت حذف رویه‌های زائد در واردات مواد اولیه

مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز هم با اشاره به تداوم مشکلات در فرآیند واردات مواد اولیه اظهار کرد: با وجود نیاز فوری بخش تولید، واردات همچنان مستلزم طی مراحل متعدد و زمان‌بر است.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی و بنا به اقتضای وضعیت اقتصادی، امکان حذف بسیاری از رویه‌های زائد و غیرضروری وجود دارد تا مواد اولیه سریع‌تر به دست واحدهای تولیدی برسد و از ایجاد اختلال در روند تولید جلوگیری شود.

بنابیان با اشاره به احصای مشکلات واحدهای تولیدی در ماه‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس نظرسنجی‌ها و پایش‌های انجام‌شده، اختلال در تأمین مالی و نقدینگی، اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، مشکلات زیرساختی به‌ویژه اینترنت بین‌المللی و موارد مشابه از مهم‌ترین چالش‌های موجود هستند.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح و تسهیل بسیاری از فرایندها افزود: برای عبور از شرایط فعلی لازم است روندهایی چون تأمین سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه، تعویق یا تقسیط مالیات، تأمین انرژی و زیرساخت، استمهال بدهی‌های بانکی، رفع موانع گمرکی، حمایت‌های صادراتی و بیمه‌ای با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

فعالیت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی در زمان جنگ

صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، با اشاره به آسیب‌دیدگی تعدادی از واحدهای تولیدی در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، اعلام کرد: به‌جز این واحدها، سایر شهرک‌های صنعتی استان از جمله شهرک‌های شهید سلیمی و آخولا با بیش از ۹۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به مصوبات مهم یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در این نشست چندین تصمیم اساسی در راستای حمایت از بخش تولید و تجارت کشور تصویب شده است اما برخی از این مصوبات در عمل اجرا نمی‌شوند.

پرنیان افزود: موارد مربوط به مالیات، تأمین اجتماعی و نظام بانکی از جمله حوزه‌هایی هستند که به رغم مصوبات ملی، شاهد اجرا نشدن کامل آنها هستیم، در حالی که این مصوبات لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند.

مدیرکل صمت استان همچنین از پیگیری برای تخصیص تسهیلات ۷۰۰ همتی ویژه برای صنایع استان خبر داد.

