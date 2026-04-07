اقدامات اتاق تبریز برای دسترسی اعضای اتاق به اینترنت بینالمللی
اتاق بازرگانی تبریز، در راستای مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان آذربایجانشرقی درخصوص نیاز مبرم به زیرساخت حیاتی اینترنت بینالمللی، طی یک ماه گذشته دست به اقدامات متعددی زده است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اتاق تبریز با پیگیریهای خود جزو نخستین اتاقهایی بود که موفق به دریافت و ارائهی خدمات اینترنت بینالملل به اعضای خود در مکان اتاق شد و روزانه بیش از 100 عضو از این امکان برخوردار میشوند.
همچنین در گام دوم، با توجه به سیاستهای واحد اتاق ایران، مشکلات مربوط به دسترسی فعالان اقتصادی پیگیری شد و اتاق تبریز طی نامهای رسمی در تاریخ ۱۱ فروردین خطاب به اتاق بازرگانی ایران، خواستار رفع محدودیتها و تسهیل دسترسی اعضا به اینترنت مذکور شد. اتاق تبریز با اشاره به ناکافی بودن خدمات فعلی اینترنت بینالمللی ارائه شده در محل اتاق، پیشنهاد کرده است که این خدمات در فاز نخست به واحدهای تولیدی و سپس به شرکتهای خدماتی و بازرگانی گسترش یابد. این پیگیریها با هدف در امان نگه داشتن فعالان اقتصادی استان از آسیبهای احتمالی و فراهم کردن دسترسی بهتر به ابزارهای ضروری صورت گرفته است.
بر اساس اعلام اتاق ایران، مقرر شد لیست کلیهی فعالان اقتصادی دارای کارت بازرگانی، که جمعیتی حدود ۷۰ هزار نفر را شامل میشود، جهت بررسی و اقدام برای تخصیص خطوط اینترنت ارسال گردد. امید است، پس از طی فرایند پایش که حداکثر سه هفته به طول خواهد انجامید، مشکل دسترسی به اینترنت فعالان اقتصادی برطرف شود.
اتاق تبریز در گام سوم در راستای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی پس از اعلام اتاق ایران، لیست واحدهای خدماتی بازرگانی را نیز برای برخورداری از اینترنت بینالملل ارائه خواهد داد.
لازم به ذکر است، اتاق بازرگانی تبریز به عنوان نهادی که همواره، دغدغهی رفع مشکلات فعالان اقتصادی را داشته است، با اشراف کامل به مشکلات سایر مشاغل، به خصوص کسب و کارهای اینترنتی، امید دارد، تمامی مشاغلی که به دلیل عدم اتصال به اینترنت بینالمللی دچار زیان شدهاند، بتوانند از خدمات اینترنت بینالمللی بهرهمند شوند.