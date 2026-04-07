اختصاص 800 میلیارد تومان اعتبار به طرح آبرسانی از سد طالقان

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جلسه‌ای در خصوص طرح‌های آبی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های آبی استان اعلام کرد: در سال گذشته اعتبارات شرکت آب منطقه‌ای به‌صورت بی‌سابقه‌ای تخصیص یافت؛ براساس قانون 1404 هزار و 120 میلیارد تومان اعتبار مصوب بود که در نهایت با حدود هزار و 760 میلیارد تومان، تخصیص 154 درصد تخصیص ثبت شد؛ این میزان تخصیص نتیجه پیگیری‌های مستمر مجموعه مدیریت در استان است.

وی اضافه کرد: طرح آبرسانی از سد طالقان نیز امسال حدود 800 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده و از مجموع مصوبات سفر ریاست‌جمهور، حدود 24 درصد اعتبارات معادل 3.6 همت به طرح‌های آب منطقه‌ای اختصاص یافته است که نشان‌دهنده اهمیت این پروژه‌ها در سیاست‌های دولت است.

استاندار قزوین اجرای طرح آبرسانی از سد طالقان را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های حیاتی استان دانست و گفت: این طرح برای تأمین آب شرب 14 شهر و 194 روستا در حال اجراست و اکنون 18 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. فاز دوم این پروژه در مسیر 35 کیلومتری آبیک تا مهرگان توسط شرکت جهاد نصر و قرارگاه خاتم‌الانبیاء در حال پیشرفت است.

نوذری به پروژه‌های سدسازی استان اشاره کرد و افزود: سد بالاخانلو به عنوان دومین سد مهم استان برای تأمین آب شرب 5 شهر و 30 روستا در بوئین‌زهرا به مرحله آبگیری رسیده و اکنون حدود 800 هزار مترمکعب آب پشت سد جمع شده است.

وی ادامه داد: در خصوص سد نهب نیز اقدامات لازم برای تأمین آب کشاورزی شهرستان‌های تاکستان و بوئین‌زهرا انجام شده و امیدواریم با بهره‌برداری از سر دهنه‌ها، نیاز آب کشاورزان پایین‌دست به‌طور کامل تامین شود.

