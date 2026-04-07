انهدام پنج فروند موشک تاماهاوک و یک فروند موشک کروز در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، روابط عمومی سپاه صاحب‌الامر استان قزوین اعلام کرد: ساعاتی قبل با هماهنگی سامانه سراسری یک پارچه پدافند نوین با آتش رزمندگان سپاه حضرت صاحب الامر(عج) در آسمان استان قزوین پنج فروند موشک تاماهاوک و یک فروند موشک کروز منهدم شد.

گفتنی است؛ موشک تام هاوک با کلاهک سنگین 500 کیلوگرمی برای زدن زیر ساخت ها و تاسیسات استفاده می شود که به طور ویژه در نیروی دریایی آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد.

انتهای پیام/