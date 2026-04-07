فرصت تازه مؤدیان آذربایجان شرقی با تمدید مهلت مالیاتی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سید طاها علوی روز سه شنبه با اشاره به شرایط خاص کشور و آثار جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت انجام بخشی از تکالیف مالیاتی از جمله ثبت و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی و بارگذاری دفاتر الکترونیکی تمدید شده تا مؤدیان بتوانند با دقت و آرامش بیشتری اطلاعات خود را در سامانه مؤدیان ثبت کنند.

وی افزود: طبق این تصمیم، امکان افزایش حد مجاز فروش موضوع ماده ۶ در کارپوشه مؤدیان برای دوره زمستان ۱۴۰۴ (اعم از تراکنش‌های نقدی و تضامینی) تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ فراهم شده است.

سرپرست اداره‌کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی ادامه داد: همچنین مهلت ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی اسفندماه ۱۴۰۴ با تاریخ صدور یکم تا ۲۹ اسفند تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ تمدید شده است.

علوی گفت: مهلت ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به دوره بهار ۱۴۰۵ با تاریخ صدور یکم فروردین تا ۱۵ اردیبهشت نیز تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

وی با اشاره به دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه بیان کرد: مهلت بارگذاری اطلاعات دفاتر الکترونیکی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ که پیش از این تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شده بود، تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است.

سرپرست اداره‌کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی همچنین از تمدید مهلت اعتراض به انواع اوراق مالیاتی خبر داد و افزود: تمامی اعتراض‌هایی که موعد ثبت آن‌ها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد بوده، تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ قابل ثبت و پیگیری خواهد بود.

وی یادآور شد: بر اساس مصوبات اخیر، مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات برای اظهارنامه‌های میان‌سالی و انحلال موضوع مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم که تاریخ انقضای آن‌ها در فاصله ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ قرار داشت، تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است.

علوی اضافه کرد: مهلت پرداخت مالیات حقوق بهمن‌ماه و همچنین ارسال فهرست حقوق اسفندماه نیز تا پایان فروردین ۱۴۰۵ تمدید شده است.

وی تأکید کرد: مجموعه این تصمیمات با هدف حمایت از مؤدیان، کاهش فشارهای ناشی از شرایط خاص کشور و جلوگیری از ایجاد وقفه در بهره‌مندی فعالان اقتصادی از مزایای قانونی اتخاذ شده است.

انتهای پیام/