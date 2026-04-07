حمله هوایی دشمن به پل راه آهن امین آباد زنجان آسیب زد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: در حمله هوایی دشمن صهیونیستی - آمریکایی به پل راه آهن امین آباد زنجان خساراتی وارد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از استانداری زنجان، علی صادقی روز سه شنبه با اشاره به حمله تروریستی و متجاوزانه رژیم صهیونیستی- آمریکایی، افزود:امروز حوالی ساعت ۱۳، در سی و نهمین روز تهاجم وحشیانه ائتلاف ابلیسی آمریکایی - صهیونیستی و در راستای سیاست وحشیانه تخریب زیرساخت های ارائه خدمات عمومی به مردم، پل راه آهن واقع در امین آباد حدفاصل زنجان به میانه در کیلومتر ۳۳۵ از مبدا تهران، مورد حمله قرار گرفت و خساراتی به این خط آهن وارد شد.

وی اضافه کرد: کارشناسان فنی و تیم های واکنش سریع استان زنجان در محل حضور یافته و در حال ارزیابی و ترمیم خرابی ها هستند.

صادقی افزود: براساس معاهدات بین المللی حمله به زیر ساخت ها، جنایت جنگی محسوب می شود و عاملین و عاملین باید تحت پیگرد بین المللی قرار گیرند.

به گفته منابع استانی، از ابتدای جنگ تا کنون، دشمن صهیونیستی - آمریکایی به بیش از ۴۰۰ واحد مسکونی شهری، حدود ۱۴۰ واحد روستایی، اماکن تجاری و زیرساخت‌ها، پلها و جاده‌های استان آسیب زده است.

همچنین تاکنون میزان برآوردها از خسارت های جنگی به غیر از حوزه نظامی در استان بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان است.

از آغاز جنگ تا کنون ۷۰ نقطه در استان مورد حمله دشمن صهیونی و آمریکای جنایتکار قرار گرفته است و بیش از ۷۰ نفر به شهادت رسیده اند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
