معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان؛
آسیب جدی به ۵ مرکز درمانی کرمانشاه/آمادگی ژنراتورهای بیمارستانی
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از آسیب جدی به حداقل پنج مرکز درمانی استان در تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی به کشورمان خبر داد و گفت: برای بیمارستانهای استان ژنراتور و سوخت کافی تامین شده است.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، کیان ظهرابی با اشاره به تداوم حملات ددمنشانه دشمن و آسیب به زیرساختهای درمانی استان کرمانشاه، اظهار کرد: حداقل پنج مرکز درمانی در کرمانشاه خسارت جدی دیده و تعداد دیگری از مراکز نیز دچار آسیب جزیی شدهاند.
وی بیمارستان صحرایی ثلاث باباجانی را از جمله مراکزی اعلام کرد که به دلیل حمله دشمن به طور کامل تخریب شد و افزود: خوشبختانه بیمارستان در دست احداث ثلاث باباجانی که تقریبا تکمیل بود را ظرف مدت کوتاهی جایگزین کردیم و اکنون ارائه خدمات درمانی در ثلاث باباجانی ادامه دارد.
به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده دنداپزشکی کرمانشاه نیز در جریان حمله دشمن به شهر کرمانشاه خسارت شدید دیده و دیگر قابل استفاده نیست.
ظهرابی همچنین از آسیب جدی به شبکه بهداشت قصرشیرین، بیمارستان سرپلذهاب و درمانگاه شبانهروزی سرمست گیلانغرب خبر داد و عنوان کرد: ارائه خدمات در این نقاط متوقف نشده و در همین مراکز و یا مراکز جایگزین خدمترسانی به مردم ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی کادر درمان پای کار هستند، خاطرنشان کرد: حتی یک مورد از غیبت نیز به دلیل نگرانی از شرایط جنگ نداشتیم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکید کرد: اگرچه اعلام شده در بخشهای اداری دستگاهها نیروها میتوانند با کمتر از ظرفیت حضور داشته باشند، اما این امر در حوزه درمان صدق نمیکند و اگرچه بخش عمده کادر ما بانوان هستند، اما تقریبا تمامی آنها سر کار حضور دارند.
به گفته این مسئول، در زمان تعطیلات نوروز نیز تمامی مرخصیهای کادر درمان لغو شده بود و همه کادر درمان در محل کار حضور داشتند.
ظهرابی با بیان اینکه تا ۱۵ فروردین به جهت شرایط حساس کشور اعمال جراحی غیراورژانسی متوقف شده بود، یادآوری کرد: از ۱۵ فروردین اعمال جراحی غیراورژانسی که گاهی نیاز مردم است دوباره در بیمارستانهای دولتی و خصوصی برقرار شده است.
وی تاکید کرد: البته در هر صورت ۳۰ درصد ظرفیت مراکز بیمارستانی برای شرایط خاص و پذیرش احتمالی مجروحان خالی نگه داشته شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دو بیمارستان طالقانی کرمانشاه و بیمارستان اسلامآبادغرب را نیز فعالترین بیمارستانهای استان در زمان جنگ از نظر پذیرش مجروحان و اعمال جراحی اعلام کرد.
به گفته ظهرابی، تمامی مراکز درمانی و بیمارستانهای کرمانشاه به روال گذشته فعال بوده و به صورت شبانهروزی به مردم خدمات میدهند.
وی با بیان اینکه از نظر امکانات، تجهیزات و دارو در بیمارستانهای استان کمبودی نداریم، گفت: حداقل برای سه ماه ذخیره دارو برای بیمارستانها داریم.
ظهرابی اظهار کرد: بعد از جنگ ۱۲ روزه تدابیر خوبی در زمینه ذخیره دارو و تجهیزات صورت گرفت و اکنون در چند نقطه استان انبارهای استراتژیک داریم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از آمادگی بیمارستانها و مراکز درمانی در پی تهدیدات دشمن در زمینه قطع برق نیز یاد کرد و افزود: تمامی بیمارستانها مجهز به ژنراتور بوده و ذخیره مناسب سوخت.