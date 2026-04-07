لغو حرکت قطارها از راه آهن جنوب و زاگرس در خوزستان

لغو حرکت قطارها از راه آهن جنوب و زاگرس در خوزستان
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از توقف حرکت قطارها از راه‌آهن جنوب و زاگرس خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی‌الله حیاتی امروز سه‌شنبه ۱۸ فروردین‌ماه به رسانه‌ها، گفت: با توجه به هشدار غیراخلاقی رژیم صهیونیستی در خصوص حمله به راه‌آهن کشور و به منظور رعایت احتیاط، کلیه حرکت قطارها از راه‌آهن‌های جنوب و زاگرس تا اطلاع ثانوی لغو شد.

او بیان کرد: خوشبختانه فضای استان خوزستان در آرامش کامل قرار دارد و تصمیم لغو حرکت قطارها به منظور رعایت احتیاط است.

حیاتی ادامه داد: تمهیدات لازم برای حمل و نقل جاده‌ای مسافرانی که نمی‌توانند سفر خود را به تاخیر بیندازند، اندیشیده شده است.

 

