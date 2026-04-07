معاون سیاسی استانداری خبر داد:
حمله دشمنان به خطوط زمینی در غرب استان قم / تردد در جادهها جریان دارد
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم گفت: دشمنان متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی، ساعتی پیش، خطوط زمینی در غرب استان قم را با پرتابههای خود هدف قرار دادند. با این حال تردد در جریان است.
به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: ساعتی پیش، پلهای ارتباطی زمینی در غرب استان قم، هدف پرتابههای دشمنان متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
وی به نبود خسارت جانی در این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: در این حملات، خسارت جانی گزارش نشده است. جادههای استان قم، دچار مشکل خاصی نشدهاند و تردد همچنان در جادهها در جریان است.