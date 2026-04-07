به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: ساعتی پیش، پل‌های ارتباطی زمینی در غرب استان قم، هدف پرتابه‌های دشمنان متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

وی به نبود خسارت جانی در این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: در این حملات، خسارت جانی گزارش نشده است. جاده‌های استان قم، دچار مشکل خاصی نشده‌اند و تردد همچنان در جاده‌ها در جریان است.

