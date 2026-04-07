هواشناسی آذربایجان غربی هشدار زرد صادر کرد/پرهیز از کوهنوردی و اتراق در مسیل رودخانه ها

وی با بیان اینکه بارش باران از روز چهارشنبه آغاز و تا اوایل هفته آینده تداوم دارد، گفت: بارش باران و رعدوبرق با احتمال بارش برف در ارتفاعات و نقاط سردسیر، تند باد لحظه اب از اثرات فعالیت این سامانه بارشی است.

قربانپور با اشاره به احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها، لغزندگی، کاهش دید، اخلال در ترددهای جاده ای و احتمال وقوع بهمن در ارتفاعات، توصیه کرد: آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران ، پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جاده ای و تجهیز خودروها به لوازم زمستانی و خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و اجتناب از فعالیت های کوهنوردی توصیه می شود.