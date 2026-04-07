رئیسکل دادگستری قزوین:
دستگاهها برای حفظ ثبات بازار هماهنگ و مسئولالنه عمل کنند
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در این شرایط، حفظ ثبات بازار و تامین نیازهای مردم یک ضرورت اساسی است و همه دستگاهها بایستی در این مسیر هماهنگ و مسئولانه عمل کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجتالاسلام علی مصطفوینیا ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین، تصریح کرد: دشمن گمان میکند با اقدامات و فشارهای مختلف میتواند به اهداف خود برسد، در حالی که طی 47 سال گذشته نقشههای متعددی علیه کشور طراحی شده و همه آنها با شکست مواجه شده است.
وی افزود: امروز نیز با اتکال به خداوند و همراهی مردم، این مرحله از فشارها نیز پشت سر گذاشته خواهد شد و ملت ایران همچنان مسیر خود را با اقتدار ادامه میدهد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، خاطرنشان کرد: ادبیات متکبرانه و خودبرتربینانه مقامات آمریکایی، یادآور رفتارهای گذشته دشمنان این ملت است، اما این نوع مواضع همانند گذشته هیچ تأثیری در اراده مردم ایران از خود برجای نخواهد داشت.
حجتالاسلام مصطفوینیا با تاکید بر نقش مردم در عبور از شرایط کنونی، اظهار کرد: مردم بزرگ ایران در هفتههای اخیر به صورت مستمر و خوجوش حضوری پرشور در صحنه داشتهاند و این همراهی، پشتوانه اصلی نظام در مواجهه با همه تهدیدهای شدمنان انقلاب است.
به گفته وی در چنین شرایطی، همه مسوولان بایستی همگام با مردم حرکت کنند و از مطالبات آنان عقب نمانند، چرا که این سرمایه اجتماعی مهمترین عامل در حفظ ثبات کشور است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین به ابعاد اقتصادی تقابل با دشمن اشاره کرد و یادآور شد: امروز میدان اصلی جنگ حوزه اقتصادی و معیشتی است و دشمن تلاش دارد از این مسیر فشارهای خود را بر ما وارد کند.
وی با اشاره به جلوههای همبستگی مردمی در حمایت از ایران، خاطرنشان کرد: این روحیه ایثار و همراهی، نشاندهنده عمق پیوند ملتهای منطقه با یکدیگر است و همین انسجام، مسیر پیشرو را هموار خواهد کرد.