به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، عباس ذاقلی ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: تعزیرات حکومتی در انجام مأموریت‌های خود نیازمند همراهی همه مسئولان است و خوشبختانه این هم‌افزایی در استان قزوین به‌خوبی شکل گرفته است.

وی با تأکید بر برخورد با متخلفان افزود: با افرادی که قصد دارند بازار را به سمت ناآرامی سوق دهند، قاطعانه برخورد می کنیم و آمارها نیز نشان می‌دهد بازار تحت کنترل است و مشکل خاصی وجود ندارد.

قائم‌مقام سازمان تعزیرات حکومتی با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان خاطرنشان کرد: از اقشار جامعه، مدیران تا مردم در سطح خیابان که با متانت شرایط را مدیریت می‌کنند، باید تقدیر کرد.

ذاقلی گفت: مدیریت موفق بازار در شرایط بحرانی، ریشه در فرهنگ و همبستگی مردم ایران دارد و امروز هیچ نقصانی در فعالیت اصناف و روند بازار دیده نمی‌شود.

وی گفت: تجربه کشور در عبور از جنگ‌های گذشته نشان داده، حتی در شرایط سخت نیز اجرای قوانین و امور اداری متوقف نشده و این نشان‌دهنده صلابت و انسجام ملی است.

