مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین تغییر کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ظهر امروز در مراسمی با حضور عباس ذاقلی قائم‌مقام سازمان تعزیرات حکومتی کشور از خدمات علیرضا حسن‌پور، مدیرکل پیشین تعزیرات حکومتی استان قزوین تجلیل و سلیمان رزاقی به عنوان مدیرکل جدید این اداره کل منصوب شد.

