آسمان مازندران صاف تا نیمهابری همراه با افزایش دما/ پیشبینی رگبارهای پراکنده در ارتفاعات تا پایان هفته
هواشناسی مازندران وضعیت جوی استان را تا روز جمعه ۲۱ فروردین، صاف تا نیمهابری همراه با روند افزایشی دما پیشبینی کرد. با این حال، با توجه به ناپایداریهای فصلی، دامنهها و ارتفاعات استان در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابر و رگبارهای بهاری خواهند بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس نقشههای پیشیابی، هوای استان از امروز سهشنبه ۱۸ فروردین تا اواخر هفته جاری در اغلب مناطق به صورت صاف تا نیمهابری پیشبینی میشود. در این مدت، جریانهای گرم جنوبی باعث افزایش تدریجی دمای هوا در شهرهای مختلف استان خواهد شد.
بررسیها نشان میدهد که علیرغم پایداری نسبی در مناطق جلگهای، برای ساعات بعدازظهر و شب روزهای سهشنبه تا پنجشنبه، در **ارتفاعات و دامنهها** شرایط برای شکلگیری رگبار، رعدوبرق و وزش باد مهیاست.
همچنین برای روز جمعه ۲۱ فروردین، آسمان استان همچنان صاف تا نیمهابری پیشبینی شده که گاهی با افزایش ابر همراه است و شرایط جوی برای فعالیتهای روزمره و ترددهای جادهای مساعد خواهد بود.
کارشناسان هواشناسی به مسافران و کوهنوردانی که قصد حضور در مناطق کوهستانی را دارند توصیه میکنند با توجه به احتمال رعدوبرق در ساعات عصر، احتیاط لازم را به عمل آورند.