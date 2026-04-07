خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سیاسی استانداری خبر داد:

حمله هوایی دشمنان به یک مجتمع مسکونی در خیابان بی‌بی گرجی شهر همدان / 2 نفر مجروح شدند

حمله هوایی دشمنان به یک مجتمع مسکونی در خیابان بی‌بی گرجی شهر همدان / 2 نفر مجروح شدند
کد خبر : 1770514
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان گفت: ساعتی پیش یک مجتمع مسکونی در خیابان بی‌بی گرجی شهر همدان هدف حمله هوایی نیروهای متخاصم دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، حمزه امرایی افزود: در اثر این حمله تروریستی 2 نفر به صورت سطحی مجروح شدند. تمامی دستگاه‌های اجرایی خدماتی و امدادونجات برای کمک‌رسانی در شرایط اضطراری از آمادگی کامل برخوردار هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

