معاون سیاسی استانداری خبر داد:
حمله هوایی دشمنان به یک مجتمع مسکونی در خیابان بیبی گرجی شهر همدان / 2 نفر مجروح شدند
کد خبر : 1770514
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان گفت: ساعتی پیش یک مجتمع مسکونی در خیابان بیبی گرجی شهر همدان هدف حمله هوایی نیروهای متخاصم دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، حمزه امرایی افزود: در اثر این حمله تروریستی 2 نفر به صورت سطحی مجروح شدند. تمامی دستگاههای اجرایی خدماتی و امدادونجات برای کمکرسانی در شرایط اضطراری از آمادگی کامل برخوردار هستند.