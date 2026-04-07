به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بابک نجفیان روز سه شنبه در جلسه ویدئوکنفرانسی بررسی آخرین وضعیت بازسازی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری آسیب‌دیده از جنگ رمضان که به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، افزود: با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت ارزیابی واحدهای آسیب‌دیده در استان اعلام کرد: از این تعداد ۲ هزار و ۶۵۲ واحد مربوط به کلانشهر تبریز است.

وی اظهار کرد: واحدهای آسیب دیده توسط بنیاد مسکن و با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها ارزیابی شده و این کار همچنان به صورت مستمر در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اسکان آسیب‌دیدگان گفت: برای ۲۳ واحد مسکونی در تبریز اسکان اضطراری فراهم شده و ۳۲ واحد در سطح استان نیز جهت بهره‌مندی از تسهیلات ودیعه اسکان موقت معرفی شده‌اند تا روند بازگشت خانواده‌های خسارت‌دیده به شرایط پایدار سرعت بیشتری بگیرد.

نجفیان، با تأکید بر لزوم هماهنگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان در ارائه خدمت به خانواده های آسیب دیده، ادامه داد:: در برخی مراحل، نیاز به همکاری و همراهی بیشتر شهرداری و سایر دستگاه‌های استانی وجود دارد و پیگیری‌های لازم برای تسریع در روند پرداخت مبالغ حمایتی و جبران خسارات در حال انجام است.

