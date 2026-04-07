برق پایدار حاصل مجاهدت های خدمتگزاران میهن است

به گزارش ایلنا، اسماعیل اکبری در بازدید از شرکت توزیع برق شیراز با تقدیر از تلاش های کارکنان این دستگاه خدمات رسان گفت: شبکه پایدار برق حاصل مجاهدت های خستگی ناپذیر افرادی است که عمر پربار خود را صرف آبادانی میهن و خدمت به جامعه می کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با اشاره به شکست های متوالی دشمنان در برابر ملت بزرگ ایران اظهار داشت: هیمنه امریکای جنایتکار و اسراییل غاصب در برابر جهانیان در هم شکسته و ایران در حال خلق حماسه ای بزرگ در مقیاس بین المللی است.

اکبری رضایتمندی مردم را از مهمترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و بیان داشت: با وجود حمله گسترده دشمن به زیرساخت ها شاهد هیچگونه خللی درجریان زندگی مردم نیستیم و این امر حاصل جانفشانی خدمتگزاران مردم در شرکت توزیع نیروی برق شیراز است.

در این بازدید، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با ارایه توضیحاتی از برنامه های عملیاتی این مجموعه گفت: با تلاش شبانه روزی کارکنان توانمند شرکت نیروی توزیع برق شاهد تحقق جریان پایدار برق هستیم.

