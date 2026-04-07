مدیرکل راه و شهرسازی فارس:

پیمانکاران نهضت ملی مسکن فسا تا پایان شهریور ملزم به تکمیل اسکلت پروژه‌ها هستند

پیمانکاران نهضت ملی مسکن فسا تا پایان شهریور ملزم به تکمیل اسکلت پروژه‌ها هستند
مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: پیمانکاران پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان فسا تا پایان شهریور ماه ملزم به تکمیل اسکلت پروژه ها هستند.

به گزارش ایلنا، محمد مهدی عبدالهی در جلسه شورای مسکن شهرستان فسا که با حضور دکتر محمدی، نماینده مردم فسا و پیمانکاران پروژه در اداره کل راه و شهرسازی فارس برگزار شد، بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی پروژه های نهضت ملی مسکن شهرستان فسا تاکید کرد.

عبدالهی در این نشست  خطاب به مجریان پروژه اعلام کرد: کلیه پیمانکاران نهضت ملی مسکن موظف هستند در اسرع وقت نسبت به اخذ وام و تسهیلات بانکی اقدام نمایند تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در تزریق منابع مالی به پروژه‌ها ایجاد نشود.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با تعیین ضرب‌الاجل برای پیشرفت فیزیکی واحدها افزود: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، تمام پیمانکاران مکلف شده‌اند حداکثر تا پایان شهریورماه، عملیات ساخت کلیه اسکلت‌های ساختمانی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن فسا را به اتمام رسانده و پروژه را به مرحله بعدی هدایت کنند.

وی همچنین در خصوص حمایت از اقشار کم‌درآمد و دهک‌های حمایتی خاطرنشان کرد: در قبال متقاضیان دهک‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ و همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، مطابق بخشنامه‌های ابلاغی، فرآیند تهاتر با پیمانکاران انجام خواهد شد تا روند خانه‌دار شدن این متقاضیان تسهیل و تسریع شود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
