به گزارش ایلنا، محمد مهدی عبدالهی در جلسه شورای مسکن شهرستان فسا که با حضور دکتر محمدی، نماینده مردم فسا و پیمانکاران پروژه در اداره کل راه و شهرسازی فارس برگزار شد، بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی پروژه های نهضت ملی مسکن شهرستان فسا تاکید کرد.

عبدالهی در این نشست خطاب به مجریان پروژه اعلام کرد: کلیه پیمانکاران نهضت ملی مسکن موظف هستند در اسرع وقت نسبت به اخذ وام و تسهیلات بانکی اقدام نمایند تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در تزریق منابع مالی به پروژه‌ها ایجاد نشود.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با تعیین ضرب‌الاجل برای پیشرفت فیزیکی واحدها افزود: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، تمام پیمانکاران مکلف شده‌اند حداکثر تا پایان شهریورماه، عملیات ساخت کلیه اسکلت‌های ساختمانی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن فسا را به اتمام رسانده و پروژه را به مرحله بعدی هدایت کنند.

وی همچنین در خصوص حمایت از اقشار کم‌درآمد و دهک‌های حمایتی خاطرنشان کرد: در قبال متقاضیان دهک‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ و همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، مطابق بخشنامه‌های ابلاغی، فرآیند تهاتر با پیمانکاران انجام خواهد شد تا روند خانه‌دار شدن این متقاضیان تسهیل و تسریع شود.

