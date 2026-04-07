شرایط خاص کشور نباید موجب وقفه در خدمات رسانی دستگاه ها به مردم شود

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری شمسی روز سه شنبه در آیین افتتاح مرکز جامع خدمات سلامت شهید نجات‌الهی نهاوند با قدردانی از تلاش مجموعه بهداشت و درمان و مدیران اجرایی شهرستان اظهار کرد: حضور در میان مردم و افتتاح پروژه‌های خدماتی در شرایط حساس کنونی کشور، نشان‌دهنده عزم جدی نظام و دولت برای استمرار خدمت‌رسانی و تقویت امید اجتماعی است.

استاندار همدان، توسعه زیرساخت‌های سلامت از اولویت‌های جدی استان برشمرد و گفت: تداوم اجرای پروژه‌های خدماتی در شرایط حساس کشور نشان‌دهنده عزم جدی نظام و دولت برای خدمت‌رسانی به مردم و تقویت امید اجتماعی است.

وی با اشاره به نقش مردم در صحنه‌های مختلف کشور افزود: مردم ایران اسلامی در روزهای دشوار نیز با صبر، بصیرت و حضور آگاهانه خود در میدان، اقتدار ملی را به نمایش گذاشته‌اند و همین انسجام و همراهی، رمز عبور کشور از چالش‌ها و رسیدن به قله‌های پیشرفت است.

ملانوری شمسی همچنین با اشاره به اهمیت حوزه سلامت در ارتقای کیفیت زندگی جامعه گفت: سلامت و امنیت دو نعمت بزرگ الهی هستند که ارزش واقعی آن‌ها در زمان فقدان یا تهدید آشکار می‌شود و توسعه زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی از اولویت‌های جدی مدیریت استان به شمار می‌رود.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل و توسعه مراکز خدمات سلامت و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه بهداشت، گام‌های مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت مردم استان همدان برداشته شود.

