به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین امیدی در آستانه فرارسیدن چهلمین روز شهادت رهبر شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای ضمن تشریح برنامه‌های ویژه اربعین رهبر شهید امت در کانون‌های مساجد استان فارس گفت: از ابتدای جنگ رمضان و به‌ویژه انتشار خبر شهادت رهبر انقلاب اسلامی، اصحاب و ارکان مساجد با برنامه‌ریزی و اندیشیدن تمهیدات، این مکان مقدس را همچون دیگر برهه‌های حساس انقلاب، به محل تجمع و پناه مردم تبدیل کردند و قرار شبانه مردم با محوریت مساجد و مکان‌های مذهبی شکل گرفت که اکنون در آستانه چهلمین روز به اوج خود رسیده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس از اجرای برنامه‌های ویژه اربعین رهبر شهید در مساجد و کانون‌های استان خبر داد و گفت: به این مناسبت جانکاه؛ که غم بسیار عظیمی را بر دل‌ها حاکم کرده است، تداوم ‌اجتماع مردمی، قرارهای شبانه، کاروان‌های خودرویی شبانه و حضور پرشور در میدان با قوت را شاهد هستیم و تا پیروزی بر دشمنان میهن و اسلام ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به برپایی مراسم بزرگداشت امام شهید به میزبانی مساجد با همکاری هیئت‌های مذهبی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و کانون‌های فرهنگی‌هنری، خاطرنشان کرد: در این مراسم که با نوای عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) و نوحه‌های حماسی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بلند رهبر شهید، با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی نیز بیعت ایمانی و استوار می‌شود.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس با اشاره به دیگر برنامه‌ها، افزود: برگزاری محافل انس با قرآن کریم به یاد امام شهید، پویش ختم سوره فتح برای پیروزی رزمندگان اسلام، برپایی موکب‌های فرهنگی و حماسی همراه با پخش سرود حماسی مقابل مساجد، ادامه پویش «#امت_امام»، کاشت نهال با پویش «#نهال_امید» به نام امام شهید و شهدای جنگ رمضان، پویش «نذرـطلا» و تدارک بسته‌های پذیرایی برای مدافعان وطن و دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ رمضان در قالب پویش «#اول_خانواده_شهدا» در ایام اربعین امام شهید امت تداوم دارد.

امیدی ادامه داد: موکب‌ها و ایستگاه‌های نقاشی و اجرای سرود و برنامه‌های هنری حماسی ویژه کودکان در کنار حضور شبانه در میادین اصلی و مبدا مساجد، مسابقات فرهنگی و کتابخوانی از آثار و رهنمودهای رهبر شهید، شب شعر با محوریت امام شهید و جنگ تحمیلی آمریکایی‌صهیونی، انتشار توصیه‌ها و رهنمودهای امام شهید در فضای مجازی و کانال‌های در اختیار و تدارک برگزاری نشست مدیران کانون‌های مساجد شیراز در یکی از مساجد با محوریت جنگ رمضان و بزرگداشت امام شهید نیز از برنامه‌های پیش‌بینی شده کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد برای بزرگداشت اربعین رهبر شهید خواهد بود.

