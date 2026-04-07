استاندار قزوین:
زمینه ارتقای فعالیتهای پژوهشی و کارآفرینی دانشگاهها را مهیا میکنیم
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در دیدار ظهر امروز ورسهای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و معاونان این دانشگاه با محمد نوذری استاندار قزوین مهمترین مسائل، نیازها و طرحهای توسعهای دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار گرفت.
محمد نوذری استاندار قزوین در این دیدار ضمن تأکید بر نقش دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در تربیت نیروی انسانی و توسعه فناوری در استان، بر ضرورت همافزایی بیشتر میان دانشگاه و دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
استاندار قزوین بیان کرد: مدیریت استان آماده است تا در چارچوب قوانین و با استفاده از ظرفیتهای موجود، مسائل مطرحشده را پیگیری کرده و زمینه ارتقای فعالیتهای علمی، پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه را فراهم سازد.