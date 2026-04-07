تحویل 214 قطعه تاریخی توسط یک شهروند به متولیان میراث فرهنگی
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مرودشت از تحویل داوطلبانه مجموعهای ارزشمند شامل ۲۰۹ سکه دوره اسلامی و ۵ پیکان تاریخی توسط یک شهروند وظیفهشناس به این اداره خبر داد.
به گزارش ایلنا، محسن نجفی، با اعلام این خبر اظهار داشت: این اقدام ارزشمند که نشاندهنده ابعاد عمیق صیانت مردمی از تاریخ است، موجب افزایش بیش از پیش آثار تاریخی مخزن شهرستان شده و مسیر جدیدی را برای پژوهشهای تخصصی درباره سکههای دوره اسلامی در منطقه فراهم میکند.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مرودشت از با اشاره به جزئیات این مجموعه گفت: طبق بررسیهای کارشناسی، این ۲۰۹ قطعه سکه متعلق به سدههای نخستین اسلامی است که به همراه ۵ عدد پیکان تاریخی، پس از سپری کردن مراحل قانونی ثبت، برای نگهداری به مخزن حفاظتی اداره منتقل شدند.
نجفی با تقدیر از این الگوی رفتار مسئولانه، تأکید کرد: صیانت از هویت کهن این سرزمین بدون همراهی مردم امکانپذیر نیست این اقدام داوطلبانه نمادی از پیوند عمیق شهروندان با ریشههای تاریخی خود است و ما امیدواریم چنین رفتارهایی سرلوحه تمامی دغدغهمندان میراث ملی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: از تمامی شهروندان درخواست میشود در صورت مواجهه با اشیای تاریخی، مراتب را از طریق کانالهای رسمی اطلاعرسانی کنند تا این آثار طبق ضوابط علمی و قانونی، مستندسازی و برای نسلهای آینده حفاظت شود.