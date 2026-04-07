خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تولد نخستین گوساله گوزن زرد در سال جاری در ارسنجان

کد خبر : 1770484
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره حفاظ محیط زیست ارسنجان گفت: نخستین گوساله گوزن زرد در سال جاری در سایت تکثیر در اسارت این شهرستان متولد شد و آغاز فصل زایش این گونه ارزشمند را رقم زد؛ گونه‌ای که در فهرست در معرض انقراض قرار دارد و هر تولد آن برای ایران اهمیتی ملی دارد.

به گزارش ایلنا، حسن ابراهیمی امروز دوشنبه ۱۸ فروردین در حاشیه بازدید از سایت تکثیر ارسنجان گفت: جمعیت این گونه در سایت ارسنجان اکنون به مرحله‌ای رسیده که امید به پایداری آن را افزایش داده است.

وی تصریح کرد: طبق آخرین سرشماری، ۸۲ فرد گوزن زرد در این مرکز ثبت شده‌اند؛ آماری که بالاترین تعداد این گونه در میان تمام سایت‌های تکثیر در کشور محسوب می‌شود. 

ابراهیمی بیان کرد: سایت تکثیر در اسارت ارسنجان طی سال‌های اخیر با اجرای برنامه‌های مدیریت زیستگاهی، به یکی از مهم‌ترین مراکز تامین مولد این گونه تبدیل شده است و کارشناسان معتقدند استمرار تولدهای موفق در این مرکز می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌های احیای جمعیت گوزن زرد در زیستگاه‌های طبیعی کشور داشته باشد. 

رئیس اداره محیط زیست ارسنجان یادآور شد: گوزن زرد ایرانی یکی از نمادهای دیرینه جانوری سرزمین ماست و حفاظت از آن نه‌تنها ارزش محیط زیستی دارد بلکه بخشی از میراث طبیعی ملی به شمار می‌رود. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار