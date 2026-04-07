تولد نخستین گوساله گوزن زرد در سال جاری در ارسنجان

به گزارش ایلنا، حسن ابراهیمی امروز دوشنبه ۱۸ فروردین در حاشیه بازدید از سایت تکثیر ارسنجان گفت: جمعیت این گونه در سایت ارسنجان اکنون به مرحله‌ای رسیده که امید به پایداری آن را افزایش داده است.

وی تصریح کرد: طبق آخرین سرشماری، ۸۲ فرد گوزن زرد در این مرکز ثبت شده‌اند؛ آماری که بالاترین تعداد این گونه در میان تمام سایت‌های تکثیر در کشور محسوب می‌شود.

ابراهیمی بیان کرد: سایت تکثیر در اسارت ارسنجان طی سال‌های اخیر با اجرای برنامه‌های مدیریت زیستگاهی، به یکی از مهم‌ترین مراکز تامین مولد این گونه تبدیل شده است و کارشناسان معتقدند استمرار تولدهای موفق در این مرکز می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌های احیای جمعیت گوزن زرد در زیستگاه‌های طبیعی کشور داشته باشد.

رئیس اداره محیط زیست ارسنجان یادآور شد: گوزن زرد ایرانی یکی از نمادهای دیرینه جانوری سرزمین ماست و حفاظت از آن نه‌تنها ارزش محیط زیستی دارد بلکه بخشی از میراث طبیعی ملی به شمار می‌رود.