تولد نخستین گوساله گوزن زرد در سال جاری در ارسنجان
رئیس اداره حفاظ محیط زیست ارسنجان گفت: نخستین گوساله گوزن زرد در سال جاری در سایت تکثیر در اسارت این شهرستان متولد شد و آغاز فصل زایش این گونه ارزشمند را رقم زد؛ گونهای که در فهرست در معرض انقراض قرار دارد و هر تولد آن برای ایران اهمیتی ملی دارد.
به گزارش ایلنا، حسن ابراهیمی امروز دوشنبه ۱۸ فروردین در حاشیه بازدید از سایت تکثیر ارسنجان گفت: جمعیت این گونه در سایت ارسنجان اکنون به مرحلهای رسیده که امید به پایداری آن را افزایش داده است.
وی تصریح کرد: طبق آخرین سرشماری، ۸۲ فرد گوزن زرد در این مرکز ثبت شدهاند؛ آماری که بالاترین تعداد این گونه در میان تمام سایتهای تکثیر در کشور محسوب میشود.
ابراهیمی بیان کرد: سایت تکثیر در اسارت ارسنجان طی سالهای اخیر با اجرای برنامههای مدیریت زیستگاهی، به یکی از مهمترین مراکز تامین مولد این گونه تبدیل شده است و کارشناسان معتقدند استمرار تولدهای موفق در این مرکز میتواند نقش تعیینکنندهای در برنامههای احیای جمعیت گوزن زرد در زیستگاههای طبیعی کشور داشته باشد.
رئیس اداره محیط زیست ارسنجان یادآور شد: گوزن زرد ایرانی یکی از نمادهای دیرینه جانوری سرزمین ماست و حفاظت از آن نهتنها ارزش محیط زیستی دارد بلکه بخشی از میراث طبیعی ملی به شمار میرود.