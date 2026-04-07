امروز سهشنبه صورت گرفت؛
۳۳ مورد حملهی دشمن به خوزستان
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، جزییات اصابتها و انفجارهای امروز در استان را در پی حملات دشمنان آمریکایی - صهیونی، اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ولیالله حیاتی امروز سهشنبه ۱۸ فروردین به رسانهها، گفت: از صبح امروز تاکنون درپی تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی چند نقطه در شهرستانهای خوزستان مورد اصابت و آسیب قرار گرفت.
او بیان کرد: ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح حدود ۳ اصابت و انفجار در دزفول رخ داد که تاکنون هیچگونه تلفات جانی و مجروحیت گزارش نشده است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح نیز خط مرزی شلمچه، محدوده اطراف پل نو، کشتیسازی شهید موسوی و نوار مرزی جزیره مینو در خرمشهر حدود ۳۰ بار مورد تهاجم و اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفتهاند.