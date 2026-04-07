در چند جبهه با کشورهای متعددی در حال جنگ هستیم/ مردم با کمبود کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مواجه نشدند

به گزارش ایلنا، سید کمال علوی در سفر به شهرستان‌های خرامه، کوار و سروستان و در جمع فرمانداران، معاونان فرمانداران، بخشداران و کارشناسان انتخابات هر سه شهرستان و در جلسه بررسی مسائل و مشکلات پیش‌روی این شهرستان‌ها، با اشاره به حوادث پرفرازونشیب سال ۱۴۰۴ بیان کرد: این سال متفاوت از همه طول دوران عمر انقلاب بوده و اکنون نیروهای نظامی در میدان، مردم در خیابان و دولت چهاردهم نیز تمام‌قد در حال پشتیبانی از هر دو هست.

وی ادامه داد: مردم به‌رغم فشارهای اقتصادی و تورم ناشی از جراحی اقتصادی و تحریم‌ها، اما با کمبود کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مواجه نشدند و اکنون نیز به‌رغم خسارت‌ها و از دست دادن فرماندهان و هموطنان، با این دستاوردها نسبت به افکار عمومی جهان پیروز جنگ هستیم.

دبیر ستاد انتخابات استان با بیان اینکه ما اکنون در چند جبهه با کشورهای متعددی در حال جنگ هستیم، گفت: ایستادگی مردم طی بیش از یک ماه گذشته ادامه داشته و مردم اثبات کردند پای آرمان‌ها و خاک وطن هستند و ایرانی‌ها همیشه پای شرف، ناموس و وطن ایستاده‌اند.

وی تاکید کرد: جنگ خسارات زیادی در پی دارد و امیدوارم با وحدت‌ و همبستگی از این پیچ تاریخی عبور کنیم.

علوی ادامه داد: در قانون آمده که می‌توان از منابع و نیروی مالی، انسانی و تجهیزات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری انتخابات استفاده کرد و کسانی که مقابل این قانون ایستادگی کنند، تخلف است.

وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۵۵۵ روستا و تیره عشایری و ۱۲۶ شهر در استان پهناور فارس واجدتشکیل شورا هستند، تصریح کرد: داوطلبان ردصلاحیت‌شده از ۱۷ تا ۲۰ فروردین فرصت ثبت اعتراض دارند که رسیدگی از ۲۱ تا ۲۷ فروردین توسط هیات نظارت شهرستان‌ها انجام و نظر قطعی اعلام خواهد شد.

دبیر ستاد انتخابات فارس ادامه داد: از ۱۶ فروردین تا ۲۷ فروردین نیز فرصت تغییر حوزه انتخابیه به داوطلبان داده شده که در محدوده همان شهرستان افراد می‌توانند از شهر به روستا، روستا به شهر و یا روستا به روستا یا شهر به شهر تغییر دهند.

وی همچنین گفت: بنا بر برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در موعد مقرر در۱۱ اردیبهشت‌ماه پیش‌رو است که امیدواریم مردم با حضوری پرشور برگ زرینی در این انتخابات رقم بزنند.

مدیرکل سیاسی استانداری فارس از همه فرمانداران و عوامل برگزاری انتخابات تقدیر کرد و در ادامه گفت: دولت در بحث تامین امنیت استان و تامین کالا و نیازهای مردم تمام‌قد پای کار ایستاده و انصافا تلاش‌های زیاد و بی‌نظیری به کار گرفته شد؛ دولت چهاردهم با وجود همه مشکلات و چالش‌ها تمام‌قد پشتیبان نیروهای نظامی و امنیتی و مردم بوده و مردم ذره‌ای احساس خلأ و کمبود کالا و مایحتاج نکردند.

علوی تاکید کرد: در امر فرآیند انتخابات، تلاش داریم مر قانون اجرا شود و از آبروی افراد صیانت کرده و انتخابات سالم، پرشور و رقابتی و بر اساس اصل سلامت انتخابات برگزار شود.

انتهای پیام/