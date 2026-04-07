به گزارش ایلنا، علی سلیمی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: از آغاز جنگ رمضان تاکنون 3 نقطه از محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه هدف حملات و اصابت موشک‌های دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت و سبب وارد آمدن خسارات به این محورهای مواصلاتی شد.

وی ادامه داد: مسیر اول پل ورودی شهرستان روانسر، مسیر دوم تقاطع گراوند شاهینی در مسیر سراب نیلوفر به کرمانشاه و مسیر سوم کمربندی شرقی شهرستان کرمانشاه بود که هدف حملات موشکی فوق قرار گرفت. برای 2 مسیر اول بلافاصله مسیر جایگزین و جاده انحرافی ایجاد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه اظهار داشت: برای مسیر کمربندی شرقی که مورد حمله موشکی قرار گرفته است، کمربندی غربی به عنوان مسیر جایگزین انتخاب شد و حجم ترافیک در این مسیر جریان دارد. همزمان کنارگذر پل در کمربندی شرقی در دست احداث است.

انتهای پیام/