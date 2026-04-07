به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۸۱ میلیون تومان

نیم سکه ۱۰۰ میلیون تومان

ربع سکه ۵۸ میلیون تومان

سکه گرمی ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در حال معامله است.

