قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵
طلا، سکه و ارز در بازار با افزایش قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در بازار در حال معامله است.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۸۱ میلیون تومان
نیم سکه ۱۰۰ میلیون تومان
ربع سکه ۵۸ میلیون تومان
سکه گرمی ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در حال معامله است.