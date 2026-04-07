یک شهروند هرندی در اثر تجاوز آمریکایی صهیونی شهید شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبرصالحی، شامگاه دوشنبه اظهار داشت: جمعی از اهالی روستای فیض آباد بخش اژیه در شهرستان هرند پس از انهدام یک پهپاد در این شهر در محل سقوط آن حاضر شدند که مورد تهاجم ددمنشانه پهپاد دیگری قرار گرفتند.

وی از مردم خواست تا در زمان حملات دشمن و پس از آن از نزدیک شدن به محل انفجارها خودداری کرده تا از ترکش‌ و تبعات احتمالی آن در امان بمانند.

شهرستان هرند در شرق استان اصفهان قرار دارد.

