خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک شهروند هرندی در اثر تجاوز آمریکایی صهیونی شهید شد

کد خبر : 1770401
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان گفت: در تجاوز وحشیانه پهپادهای آمریکایی صهیونی روز دوشنبه به شهر هرند یک شهروند شهید و یک شهروند دیگر هم مجروح شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبرصالحی، شامگاه دوشنبه  اظهار داشت: جمعی از اهالی روستای فیض آباد بخش اژیه در شهرستان هرند پس از انهدام یک پهپاد در این شهر در محل سقوط آن حاضر شدند که مورد تهاجم ددمنشانه پهپاد دیگری قرار گرفتند.

وی از مردم خواست تا در زمان حملات دشمن و پس از آن از نزدیک شدن به محل انفجارها خودداری کرده تا از ترکش‌ و تبعات احتمالی آن در امان بمانند.

شهرستان هرند در شرق استان اصفهان قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار