تسریع تسهیلات با اولویت بازگرداندن ثبات به فضای مسکونی و تولیدی البرز

به گزارش ایلنا از البرز، عزیز الله افضلی با اشاره به برگزاری نشست‌های فشرده اقتصادی در روز جاری، اظهار داشت: امروز دو جلسه کلیدی با هدف عملیاتی‌سازی بسته حمایتی دولت برای آسیب‌دیدگان جنگ رمضان برگزار شد. جلسه نخست به هماهنگی با بانک‌های عامل استان اختصاص داشت که طی آن تصمیمات مهمی برای تسهیل و تسریع در تأمین مالی و پرداخت تسهیلات نوسازی به واحدهای مسکونی آسیب‌دیده اتخاذ شد.

وی در ادامه به جزئیات جلسه ستاد تسهیل ویژه واحدهای صنعتی اشاره کرد و افزود: در این نشست که با حضور دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، چالش‌های صنایع آسیب‌دیده در حوزه‌های استمهال تسهیلات بانکی، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و گمرکی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

افضلی با تأکید بر لزوم رفع ابهامات اجرایی، تصریح کرد: با توجه به تقاضاهای واصله و نیاز به شفاف‌سازی مصوبات ستاد تسهیل ملی، در این جلسه گام‌های موثری برای ایجاد وحدت رویه میان دستگاه‌ها برداشته شد. مصوبات امروز به‌گونه‌ای تنظیم شده است که ابهامات موجود در مواجهه دستگاه‌ها با واحدهای تولیدی را برطرف کرده و بخش عمده‌ای از مشکلات پیش‌روی صنعتگران آسیب‌دیده را رفع خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در پایان خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما بازگرداندن ثبات به فضای سکونتی و تولیدی استان است؛ لذا با اجرای دقیق این مصوبات، روند حمایت از ذی‌نفعان و بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی با سرعت بیشتری تداوم خواهد داشت.

انتهای پیام/