رییس اورژانس کرمانشاه خبر داد؛
انجام ۴۶۵ عملیات توسط اورژانس کرمانشاه از ابتدای جنگ/آسیب به ۸ پایگاه اورژانس و ۴ آمبولانس
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از انجام بیش از ۴۶۵ عملیات از سوی اورژانس از ابتدای جنگ تحمیلی خبر داد و گفت: هشت پایگاه اورژانس و چهار دستگاه آمبولانس نیز آسیب دیده است.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، مسعود قلعهسفیدی با اشاره به اینکه نیروهای اورژانس از ابتدای حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی صهیونیستی در استان به صورت شبانهروزی پای کار بودند، اظهار کرد: از ابتدای این حملات اورژانس کرمانشاه ۴۶۵ عملیات برای انتقال شهدا و مجروحان انجام داده است.
وی از انتقال ۱۶۳ مصدوم به بیمارستانهای استان خبر داد و تاکید کرد: اورژانس کرمانشاه سعی کرده در کوتاهترین زمان در کنار سایر دستگاهها در زمینه امدادرسانی به مجروحان و شهدا پای کار بیاید و خصوصا زمان طلایی را برای نجات و درمان مصدومان از دست ندهیم.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه دشمن در حملات ددمنشانه خود به مراکز و تجهیزات اورژانس کرمانشاه نیز حمله کرده است، یادآور شد: در این حملات هشت پایگاه اورژانس و چهار دستگاه آمبولانس آسیب دیده است.
به گفته قلعهسفیدی، آمادهباش نیروهای اورژانس با حدود هزار نفر نیرو و ۹۴ دستگاه آمبولانس همچنان در استان کرمانشاه ادامه خواهد داشت.
وی توصیههایی هم به مردم داشت و افزود: تقاضا داریم مردم از مداخلات غیرتخصصی برای افراد مصدوم یا زیر آوار مانده خودداری کنند و منتظر رسیدن نیروهای امدادی باشند، زیرا هر گونه اقدام غیرتخصصی میتواند آسیب بیشتری را متوجه فرد مصدوم کند.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنان از مردم خواست با توجه به حجم بالای ماموریتها و تماسهای قابل توجه با اورژانس در این شرایط، از تماسهای غیرضروری با ۱۱۵ خودداری کنند.