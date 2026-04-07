سد شرفشاه سومار سرریز کرد

سد شرفشاه سومار واقع در در شهرستان گیلانغرب استان کرمانشاه، با افزایش ورودی آب و تکمیل ظرفیت مخزن، برای نخستین‌بار سرریز کرد

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سد شرفشاه با حجم مخزن ۱۰۱ میلیون مترمکعب روی رودخانه «کنگیر» احداث شده است.

این سد با هدف تأمین آب مورد نیاز سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه، تأمین آب شرب و صنعت شهرهای سومار و نفت‌شهر، تأمین نیازهای محیط‌زیستی، توسعه کشاورزی، کمک به ماندگاری جمعیت در نوار مرزی، توسعه فعالیت‌های صنعتی و کنترل سیلاب‌های رودخانه کنگیر احداث شده است.

این  سد که در آستانه بهره‌برداری رسمی قرار دارد، به‌تازگی مورد بازدید استاندار کرمانشاه قرار گرفت و ظرفیت‌های آن برای ارتقای کشاورزی و تولیدات منطقه به‌صورت میدانی بررسی شد.

 

