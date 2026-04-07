خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راه استان مازندران خبر داد:

انسداد جاده ساری - کیاسر - سمنان در پی بارش برف

کد خبر : 1770358
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: جاده ساری - کیاسر - سمنان و بالعکس به علت کولاک و کاهش دید افقی تا اطلاع ثانوی مسدود است. در این راستا رانندگان و کاربران جاده‌ای باید از مسیر جایگزین سوادکوه استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: به دلیل بارش شدید برف، کولاک و کاهش دید افقی، جاده ساری - کیاسر - سمنان و بالعکس تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

وی ادامه داد: رانندگان می‌توانند از مسیر جایگزین سوادکوه برای تردد استفاده کنند و از سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند. رعایت قوانین و توصیه‌های پلیس راه در شرایط جوی نامساعد ضروری است.

رئیس پلیس راه استان مازندران اظهار داشت: مدیریت ترافیک و کاهش حوادث جاده‌ای اولویت اصلی در این شرایط است. در چنین سرایطی رانندگان و کاربران جاده‌ای باید با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه در رانندگی حرکت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار