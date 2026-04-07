رئیس پلیس راه استان مازندران خبر داد:
انسداد جاده ساری - کیاسر - سمنان در پی بارش برف
رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: جاده ساری - کیاسر - سمنان و بالعکس به علت کولاک و کاهش دید افقی تا اطلاع ثانوی مسدود است. در این راستا رانندگان و کاربران جادهای باید از مسیر جایگزین سوادکوه استفاده کنند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: به دلیل بارش شدید برف، کولاک و کاهش دید افقی، جاده ساری - کیاسر - سمنان و بالعکس تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.
وی ادامه داد: رانندگان میتوانند از مسیر جایگزین سوادکوه برای تردد استفاده کنند و از سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند. رعایت قوانین و توصیههای پلیس راه در شرایط جوی نامساعد ضروری است.
رئیس پلیس راه استان مازندران اظهار داشت: مدیریت ترافیک و کاهش حوادث جادهای اولویت اصلی در این شرایط است. در چنین سرایطی رانندگان و کاربران جادهای باید با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه در رانندگی حرکت کنند.