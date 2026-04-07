فرماندار لنگرود خبر داد:

پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه کنارگذر چمخاله-رودسر/ ارتقای ایمنی جاده‌ای و تسهیل تردد مسافران

پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه کنارگذر چمخاله-رودسر/ ارتقای ایمنی جاده‌ای و تسهیل تردد مسافران
فرماندار لنگرود از پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه کنارگذر محور چمخاله-رودسر خبر داد و گفت: تکمیل این پروژه علاوه بر ارتقای ایمنی جاده‌ای و تسهیل تردد مسافران، به دلیل عبور از نواحی ساحلی تأثیر بسزایی در رونق گردشگری منطقه و جذب سرمایه‌گذاران در حوزه زیرساخت‌های ساحلی خواهد داشت.

به گزارش ایلنا از لنگرود، یوسف گلشن، فرماندار لنگرود در حاشیه بازدید مشترک با نماینده شهرستان از وضعیت پروژه کنارگذر چمخاله به رودسر از پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه خبر داد و اظهار کرد: کنارگذر محور چمخاله-رودسر که بخشی از محور حسن‌رود انزلی – چمخاله – رودسر محسوب می‌شود، نقش کلیدی در کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد ترانزیتی در استان گیلان ایفا خواهد کرد.

به گفته وی این پروژه حتی در طول ایام جنگ تحمیلی سوم و نوروز نیز فعال بوده است.

فرماندار تأکید کرد که تکمیل این پروژه علاوه بر ارتقای ایمنی جاده‌ای و تسهیل تردد مسافران، به دلیل عبور از نواحی ساحلی تأثیر بسزایی در رونق گردشگری منطقه و جذب سرمایه‌گذاران در حوزه زیرساخت‌های ساحلی خواهد داشت.

وی همچنین از پیگیری‌های تأثیر گذار نماینده شهرستان در اجرا و جذب اعتبارات پروژه کنارگذر چمخاله رودسر قدردانی کرد.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار