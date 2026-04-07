به گزارش ایلنا از لنگرود، یوسف گلشن، فرماندار لنگرود در حاشیه بازدید مشترک با نماینده شهرستان از وضعیت پروژه کنارگذر چمخاله به رودسر از پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه خبر داد و اظهار کرد: کنارگذر محور چمخاله-رودسر که بخشی از محور حسن‌رود انزلی – چمخاله – رودسر محسوب می‌شود، نقش کلیدی در کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد ترانزیتی در استان گیلان ایفا خواهد کرد.

به گفته وی این پروژه حتی در طول ایام جنگ تحمیلی سوم و نوروز نیز فعال بوده است.

فرماندار تأکید کرد که تکمیل این پروژه علاوه بر ارتقای ایمنی جاده‌ای و تسهیل تردد مسافران، به دلیل عبور از نواحی ساحلی تأثیر بسزایی در رونق گردشگری منطقه و جذب سرمایه‌گذاران در حوزه زیرساخت‌های ساحلی خواهد داشت.

وی همچنین از پیگیری‌های تأثیر گذار نماینده شهرستان در اجرا و جذب اعتبارات پروژه کنارگذر چمخاله رودسر قدردانی کرد.

