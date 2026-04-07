به گزارش ایلنا از رشت، مسئول اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : از ۱۰ اسفند ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا ۱۴ فروردین، ۶هزار و ۵۴۸ مادرباردار به مراکز درمانی گیلان مراجعه کردند که از این تعداد ۵ هزار و ۵۷۷ گیلانی و ۹۷۱ میهمان بودند.

فرشته یاسری با بیان اینکه در این مدت هزار و ۴۹۶ زایمان انجام شد که هزار و ۲۶۵ مورد آن سزارین و ۲۳۲ مورد زایمان طبیعی بود افزود : در جنگ تحمیلی سوم هزار و ۵۱۷ نوزاد در گیلان به دنیا آمدند.

مسئول اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : با وجود افزایش زایمان‌ها، ۳۰۴ مادر نیازمند مراقبت ویژه در این هفته شناسایی شدند که ۲۶۰ مورد آنها از گیلان و ۴۴ مورد از میهمانان بودند.

فرشته یاسری همچنین افزود: از ۸ تا ۱۴ فروردین، هزار و ۳۳۶ مادر باردار به مراکز درمانی مراجعه کردند که شامل هزار و ۱۰۸ شهروند گیلانی و ۲۲۸ میهمان است.

وی گفت : آمار زایمان‌ها در این هفته به ۲۹۷ مورد رسید که از این تعداد ۲۵۶ زایمان سزارین (۲۱۹ گیلانی و ۳۷ میهمان) و ۴۱ زایمان طبیعی (۳۹ گیلانی و ۲ میهمان) بودند.

وی همچنین افزود : ۳۰۱ نوزاد در این مدت متولد شدند که ۱۴۵ دختر و ۱۵۶ پسر بودند، دو مورد دوقلویی و یک مورد سه قلویی نیز در میان زایمان‌ها ثبت شد.

مسئول اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین گفت: با وجود افزایش زایمان‌ها، ۳۰۴ مادر نیازمند مراقبت ویژه در این هفته شناسایی شدند که ۲۶۰ مورد آنها از گیلان و ۴۴ مورد از میهمانان بودند.

