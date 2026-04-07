خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش آمار زایمان‌ها در جنگ سوم تحمیلی در گیلان

کد خبر : 1770349
لینک کوتاه کپی شد.

از آغاز جنگ تحمیلی سوم تا کنون هزار و ۵۱۷ نوزاد در گیلان به دنیا آمدند.

به گزارش ایلنا از رشت، مسئول اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : از  ۱۰ اسفند  ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا ۱۴ فروردین،  ۶هزار و ۵۴۸ مادرباردار به مراکز درمانی گیلان مراجعه کردند که از این تعداد ۵ هزار و ۵۷۷  گیلانی و ۹۷۱ میهمان بودند.

فرشته یاسری با بیان اینکه در این مدت هزار و ۴۹۶ زایمان انجام شد که هزار و ۲۶۵ مورد آن سزارین و ۲۳۲ مورد زایمان طبیعی بود افزود : در جنگ تحمیلی سوم هزار و ۵۱۷ نوزاد در گیلان به دنیا آمدند.

مسئول اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : با وجود افزایش زایمان‌ها، ۳۰۴ مادر نیازمند مراقبت ویژه در این هفته شناسایی شدند که ۲۶۰ مورد آنها از گیلان و ۴۴ مورد از میهمانان بودند.

فرشته یاسری همچنین افزود: از ۸ تا ۱۴ فروردین، هزار و ۳۳۶ مادر باردار به مراکز درمانی مراجعه کردند که شامل هزار و ۱۰۸  شهروند گیلانی و ۲۲۸ میهمان است.

وی گفت : آمار زایمان‌ها در این هفته به ۲۹۷ مورد رسید که از این تعداد ۲۵۶ زایمان سزارین (۲۱۹ گیلانی و ۳۷ میهمان) و ۴۱ زایمان طبیعی (۳۹ گیلانی و ۲ میهمان) بودند.

وی همچنین افزود : ۳۰۱ نوزاد در این مدت متولد شدند که ۱۴۵ دختر و ۱۵۶ پسر بودند، دو مورد دوقلویی و یک مورد سه قلویی نیز در میان زایمان‌ها ثبت شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار