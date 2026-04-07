استاندار گیلان:
احیا و توسعه جنگل و فرهنگ کاشت درخت نهادینه شود
هادی حق شناس گفت: تلاش بر این است فرهنگ کاشت درخت برای افزایش سرانه فضای سبز استان بیش از پیش نهادینه شود.
به گزارش ایلنا از رشت،هادی حقشناس در دیدار معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه هرچه قدر تعصب به جنگل کم شود، در حق آیندگان جفا شده؛ خواستار توجه ویژه به توسعه جنگل و حفاظت از انفال شد.
وی افزود: با عنایت به توجه ویژه و تاکیدات فراوان رهبر شهید و همچنین رهبر انقلاب اسلامی در صیانت از انفال و توسعه و افزایش عرصههای جنگلی و منابع طبیعی و اجرای طرحهای کاشت یک میلیارد درخت و پویش سرو ایران، اهمیت این موضوع باید با ارائه برنامههای تحولی در جامعه به خوبی تببین شود.
استاندار گیلان گفت: باید به این باور برسیم که هرگونه هزینه در حفظ و توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری، سرمایه گذاری است و همگان از مزایای آن بهرهمند میشوند.
حق شناس در ادامه با اشاره به نگرانیهای زیستمحیطی ناشی از دفن زباله افزود: آلودگی آبهای زیرزمینی و تهدید بخش کشاورزی بهویژه در استانهای شمالی موضوعی جدی است و باید برای آن راهکارهای عملی و سریع اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه حجم پسماند در استانهای شمالی بالاست، گفت: روزانه حدود یکهزار و ۸۰۰ تن زباله در استان تولید میشود که مدیریت صحیح آن نیازمند زیرساخت و همکاری ملی است.
استاندار گیلان همچنین به پروژههای مرتبط با تبدیل پسماند اشاره کرد و افزود: در برخی نقاط استان تلاش شده با دریافت مجوزهای لازم از سازمان استاندارد، بخشی از پسماند به مواد قابل استفاده در بخش کشاورزی تبدیل شود تا علاوه بر کاهش حجم دفن، از ظرفیتهای بازیافتی نیز استفاده شود.
هادی حق شناس با تأکید بر لزوم حمایت دولت از طرحهای مدیریت پسماند خاطرنشان کرد: این طرحها علاوه بر ضرورت زیستمحیطی، به دلیل حجم بالای سرمایهگذاری و پیچیدگیهای اجرایی نیازمند همراهی ملی هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مسائل مربوط به اراضی دولتی در استان اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاههای مرتبط تلاش میکنیم مسائل حقوقی و کاربری این اراضی بهگونهای حل شود که هم منافع مردم و هم ملاحظات قانونی و توسعهای استان تأمین شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این دیدار با تاکید بر لزوم توجه به حفظ اراضی ملی در کشور گفت : سیاست سازمان منابع طبیعی حفظ اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرقانونی است، اما در عین حال در مواردی که واگذاریها بر اساس قوانین وقت انجام شده باشد، تصمیمگیریها باید با رعایت ملاحظات حقوقی و با همکاری دستگاههای مرتبط صورت گیرد.
رضا افلاطونی افزود: این سازمان آمادگی دارد با همکاری استانداریها و دستگاههای اجرایی، پروندههای مرتبط با اراضی واگذار شده را بررسی کرده و برای تعیین تکلیف آنها راهکار قانونی ارائه دهد.
وی گفت: ماموریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری؛ حفظ آب، خاک و پوشش گیاهی است که این عناصر در حفظ امنیت غذایی و حیاتی مردم تاثیر بسیاری دارند.