تشییع پیکر ۲شهید در شهرهای پارس آباد و جعفر آباد استان اردبیل

به گزارش ایلنا، بنا به اطلاعیه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل این مراسم روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین از ساعت ۰۹:۳۰ صبح در شهر جعفرآباد آغاز و پیکرهای این شهیدان مدافع وطن بعد از تشییع روی دست‌های مردم ولایت‌مدار منطقه به شهر پارس‌آباد منتقل می‌شود.

مراسم تشییع پیکر مطهر این شهیدان در شهر پارس‌آباد نیز از ساعت ۱۱ صبح از میدان سپاه شروع و به طرف میدان امام (چهارراه) برگزار می‌شود.

بعد از اقامه نماز میت پیکر پاسدار شهید امید شاهین‌فرد به زادگاهش در استان آذربایجان‌ شرقی بدرقه و پیکر پاسدار شهید هادی بابایی در گلزار شهدای وادی‌الرحمت شهر پارس‌آباد به خاک سپرده خواهد شد.

گفتنی است:این دو پاسدار در پی حملات ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی به مناطق مرزی شمال استان اردبیل، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و به خیل شهدای مدافع وطن پیوستند.

انتهای پیام/