حمله دشمن متجاوز به قشم و جاسک؛ ۲ نفر به شهادت رسیدند

به گزارش ایلنا از بندرعباس، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، خبر حمله دشمن متجاوز آمریکایی-صهیونیستی به اسکله دوحه در جزیره قشم و اسکله گوگسر در لیردف جاسک را تایید کرد.

نفیسی، اظهار کرد: در حمله به اسکله دوحه در جزیره قشم، متأسفانه ۲ نفر مجروح شدند که با حضور به موقع نیروهای امدادی و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: در اسکله گوگسر جاسک یک فروند لنج صیادی هدف حمله مستقیم دشمن جنایتکار قرار گرفت که در این حادثه، دو نفر از صیادان به شهادت رسیدند.

معاون استاندار هرمزگان در پایان ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدا و آرزوی بهبودی برای مجروحان، تأکید کرد: دشمن بداند که این حملات تروریستی خللی در اراده و مقاومت مردم این منطقه ایجاد نخواهد کرد.

