خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس جهاد کشاورزی استان:

توزیع ۲۰ هزار و ۴۵۰ تن کالای اساسی در آذربایجان غربی /آرامش در بازار حاکم است

توزیع ۲۰ هزار و ۴۵۰ تن کالای اساسی در آذربایجان غربی /آرامش در بازار حاکم است
کد خبر : 1770325
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از توزیع ۲۰ هزار تن برنج و ۴۵۰ تن روغن وارداتی در استان برای تنظیم بازار استان در شرایط کنونی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا اصغری در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به کنترل و‌ مدیریت بازار از آغاز جنگ رمضان تاکنون، اظهار کرد: در حال حاضر آرامش در بازار حاکم بوده و شاهد وفور کالاهای اساسی هستیم و کمبودی در این زمینه نداریم.

وی اضافه کرد: علاوه بر این ها همچنین ۲۰ هزار تن برنج به همراه ۴۰۰ تن روغن وارداتی نیز ثبت سفارش شده است و روند ثبت سفارش کالاهای اساسی به سرعت در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در حوزه تولید گوشت مرغ و قرمز نیز وضعیت خوبی داریم، عنوان کرد: هم اکنون در زمینه تولید گوشت قرمز علاوه بر تامین نیاز استان بخشی از تولیدات به سایر استانها ارسال می شود و همچنین روزانه ۴۰۰ تن مرغ در روز تولید و روانه بازار می شود.

وی گفت: با مدیریت بازار در ایام جنگ رمضان شاهد تعادل قیمت ها حتی در برخی از کالاها شاهد کاهش ۲۰ درصدی قیمت ها نسبت به سایر استانها نیز هستیم.

اصغری گفت: در زمینه تامین نان، آرد نانوایی ها و گندم نیز از ظرفیت و ذخایر مناسبی  برخورداریم و‌ وضعیت خوبی در استان شاهد هستیم و نظارت مستمر بر بازار در زمینه تامین، تولید و توزیع در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در ادامه از مردم خواست نگران تامین کالاهای اساسی نباشند و با تامین به اندازه و نیاز اقلام خود در تداوم آرامش بازار مسئولان را یاری دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار