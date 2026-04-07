به گزارش ایلنا، این بازدید با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، معاون بازرگانی و اقتصادی صمت، رییس اداره فرش صمت انجام شد.

هدف این بازدید،بررسی امکان‌سنجی ایجاد «خانه فرش شیراز» و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای معرفی زنجیره ارزش فرش دستباف شامل فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، نمایشگاهی و تجاری فرش دست‌باف در استان بود.

مدیرکل صمت فارس با اشاره به اهمیت جایگاه تاریخی فرش فارس گفت:هنر–صنعت فرش دست‌باف از اصیل‌ترین و ماندگارترین نمادهای فرهنگی این سرزمین است و قدمت آن در فارس، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تبدیل شیراز به یکی از قطب‌های اصلی فرش کشور ایجاد می‌کند.

کریم مجرب افزود: ایجاد خانه فرش می‌تواند زمینه‌ساز حمایت بیشتر از بافندگان، ارتقای کیفیت تولید و توسعه حضور فرش فارس در بازارهای جهانی باشد.

مسئولان حاضر نیز ایجاد چنین نهادی را گامی مؤثر در جهت ساماندهی فعالیت‌ها، حفظ نقوش اصیل و تقویت جایگاه فرش فارس در بازارهای ملی و بین‌المللی دانستند.

