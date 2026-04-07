معاون استاندار لرستان خبر داد؛

چهارمین حمله دشمن آمریکایی صهیونسیتی به سفره کوه دلفان

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: ساعت ۶ صبح امروز ۱۸ فروردین برای چهارمین بار ایستگاه ارتباطی سفرکوه دلفان مورد اصابت قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی روز سه شنبه هجدهم فروردین ماه اظهارداشت: براثر این اصابت، ارتباطات بخشی از روستا‌های دلفان و الشتر قطع شده است. 

وی ادامه‌داد: خوشبختانه این حمله تلفات انسانی نداشته است. 

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: تیم‌های واکنش سریع برای بررسی و رفع نقص از سوی شرکت مخابرات استان به منطقه اعزام شده اند.

وی ادامه داد: همچنین دقایقی قبل دشمن آمریکایی – صهیونی نقطه‌ای در غرب شهر سراب دوره چگنی را مورد حمله هوایی قرار داد. 

پورعلی اظهارداشت: خوشبختانه این حمله تلفات انسانی نداشته است

