معاون استاندار لرستان خبر داد؛
چهارمین حمله دشمن آمریکایی صهیونسیتی به سفره کوه دلفان
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: ساعت ۶ صبح امروز ۱۸ فروردین برای چهارمین بار ایستگاه ارتباطی سفرکوه دلفان مورد اصابت قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، سعید پورعلی روز سه شنبه هجدهم فروردین ماه اظهارداشت: براثر این اصابت، ارتباطات بخشی از روستاهای دلفان و الشتر قطع شده است.
وی ادامهداد: خوشبختانه این حمله تلفات انسانی نداشته است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: تیمهای واکنش سریع برای بررسی و رفع نقص از سوی شرکت مخابرات استان به منطقه اعزام شده اند.
وی ادامه داد: همچنین دقایقی قبل دشمن آمریکایی – صهیونی نقطهای در غرب شهر سراب دوره چگنی را مورد حمله هوایی قرار داد.
پورعلی اظهارداشت: خوشبختانه این حمله تلفات انسانی نداشته است