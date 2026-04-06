هیچ کارگاهی در ایام جنگ تعطیل نشد

به گزارش ایلنا، سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی در اولین جلسه شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران در سال جاری با تأکید بر لزوم ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم، اظهار کرد: مجموعه دولت و دستگاه‌های اجرایی با همراهی سایر قوا در تلاش هستند تا شرایطی در شأن مردم ایران فراهم شود و خدمات‌رسانی به‌صورت شایسته در تمامی بخش‌ها استمرار یابد.

وی با اشاره به رویکرد خدمت‌محور مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: مردم ما استحقاق برخورداری از رفاه و معیشتی بالاتر از وضعیت موجود را دارند و ما وظیفه داریم با تمام ظرفیت، خدماتی درخور شأن آنان ارائه دهیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به شرایط خاص کشور در ماه‌های اخیر و همزمانی آن با ایام موسوم به «جنگ رمضان» افزود: در این مقطع، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با برنامه‌ریزی گسترده، بازدیدهای میدانی متعددی از واحدهای تولیدی استان، به‌ویژه واحدهای حساس و تأمین‌کننده کالاهای اساسی انجام داد.

حسینی‌شیروانی ادامه داد: در این بازدیدها ضمن قدردانی از تلاش کارگران و کارفرمایان، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی از نزدیک بررسی شد و تلاش کردیم با ارائه مشاوره‌های لازم و پیگیری برای تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه، از بروز وقفه در تولید جلوگیری کنیم.

وی تصریح کرد: با وجود برخی مشکلات از جمله وابستگی مواد اولیه برخی واحدها به واردات و افزایش هزینه‌های تولید، خوشبختانه با همراهی دستگاه‌ها و تلاش تولیدکنندگان، در سطح استان تعطیلی گسترده کارگاه‌ها را شاهد نبودیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: با حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت پرداخت یارانه به مصرف‌کننده، طرح کالابرگ الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت که در این زمینه، مازندران یکی از استان‌های موفق در اجرای این طرح بوده است.

حسینی‌شیروانی خاطرنشان کرد: در مرحله سوم اجرای کالابرگ، بیش از یک‌میلیون و ۶۵۶ هزار خانوار در استان اقدام به خرید کردند، در حالی که تعداد خانوارهای مازندرانی حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار است و این اختلاف به‌دلیل حضور گسترده مسافران نوروزی در استان بوده است.

وی افزود: در ایام نوروز و با حضور حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون مسافر در مازندران، حتی بخشی از مسافران نیز از ظرفیت کالابرگ در استان استفاده کردند و با این وجود، هیچ‌گونه کمبود یا اختلالی در تأمین کالاهای اساسی گزارش نشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: با برگزاری جلسات متعدد و نظارت مستمر، فرآیند تأمین و توزیع کالاها به‌خوبی مدیریت شد.

حسینی‌شیروانی به اقدامات حمایتی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: با توجه به مشکلات نقدینگی کارفرمایان در پایان سال، مهلت پرداخت حق بیمه تمدید شد و در حوزه بیمه بیکاری نیز تلاش شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مقرری افراد مشمول برقرار شود که این اقدامات موجب ایجاد رضایت نسبی در جامعه کارگری شد.

وی با اشاره به خدمات درمانی ارائه‌شده در ایام حضور گسترده مسافران، از تلاش‌های مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان قدردانی کرد و گفت: ارائه خدمات به مجروحان و بیماران، به‌ویژه در شرایط خاص، با جدیت دنبال شد.

وی با اشاره به ظرفیت نمایندگان مجلس در پیگیری مطالبات مردم، اظهار کرد: حضور نمایندگان پیگیر و مطالبه‌گر در مجلس شورای اسلامی، فرصت مناسبی برای حل مشکلات حوزه کارگری، کارفرمایی و تعاونی‌ها فراهم کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: در حال حاضر حدود ۱۱۰ هزار کارگاه در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی در استان فعال هستند.

حسینی‌شیروانی افزود: در سال گذشته ۱۴ هزار و ۵۱۵ مورد بازرسی از کارگاه‌ها انجام شد که از این تعداد، ۴ هزار و ۶۶۱ مورد مربوط به کارگاه‌های پرخطر از جمله معادن و پروژه‌های ساختمانی بوده است.

وی ادامه داد: همچنین با استفاده از ظرفیت کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، بیش از ۷۱۵ مورد حضور و نظارت بازرسان کار در این کمیته‌ها انجام شد و ۱۸ هزار و ۳۲۶ نفر-ساعت آموزش ایمنی برای کارگران برگزار شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به بررسی پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: در سال گذشته ۱۶ هزار و ۹۴۰ پرونده در این حوزه بررسی و تعیین تکلیف شد که بخش عمده‌ای از آن‌ها منجر به صدور رأی شد.

