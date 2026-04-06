حمله دشمنان به تأسیسات جانبی صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پارس / تلفات جانی گزارش نشده و اوضاع تحت کنترل است

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: بعدازظهر امروز دوشنبه 17 فروردین ماه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی در ادامه حمله‌های جنایتکارانه به زیرساخت‌ها و مناطق صنعتی کشور ایران، به تعدادی از تأسیسات جانبی صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در جنوب استان بوشهر حمله کرد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: گروه‌های ایمنی، آتش‌نشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده‌اند و اقدام‌های لازم برای مدیریت شرایط اضطراری آغاز شده است. اوضاع محل حادثه تا لحظه تنظیم این اطلاعیه تحت کنترل بوده و ابعاد فنی و حجم خسارت‌های وارد شده در حال بررسی است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اطلاعیه خود به نبود خسارات جانی در این حمله تروریستی اشاره کرده و آورده است: تا لحظه انتشار این اطلاعیه آماری از تلفات جانی گزارش نشده است. اطلاعات تکمیلی در این باره منتشر خواهد شد. از هم‌وطنان عزیز تقاضا می‌شود اخبار مرتبط را از مراجع رسمی پیگیری کنند.

