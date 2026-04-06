شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد:

حمله دشمنان به تأسیسات جانبی صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پارس / تلفات جانی گزارش نشده و اوضاع تحت کنترل است

در پی حمله دشمن متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی به برخی از تأسیسات جانبی صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در جنوب استان بوشهر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با صدور اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره جزئیات این تجاوز به زیرساخت‌های انرژی ایران را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: بعدازظهر امروز دوشنبه 17 فروردین ماه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی در ادامه حمله‌های جنایتکارانه به زیرساخت‌ها و مناطق صنعتی کشور ایران، به تعدادی از تأسیسات جانبی صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در جنوب استان بوشهر حمله کرد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: گروه‌های ایمنی، آتش‌نشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده‌اند و اقدام‌های لازم برای مدیریت شرایط اضطراری آغاز شده است. اوضاع محل حادثه تا لحظه تنظیم این اطلاعیه تحت کنترل بوده و ابعاد فنی و حجم خسارت‌های وارد شده در حال بررسی است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اطلاعیه خود به نبود خسارات جانی در این حمله تروریستی اشاره کرده و آورده است: تا لحظه انتشار این اطلاعیه آماری از تلفات جانی گزارش نشده است. اطلاعات تکمیلی در این باره منتشر خواهد شد. از هم‌وطنان عزیز تقاضا می‌شود اخبار مرتبط را از مراجع رسمی پیگیری کنند.

پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
